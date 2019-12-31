أفضل خمس وجهات سياحية لاستقبال عام 2020

الليلة هو عيد رأس السنة حيث يمر الوقت بسرعة ولا نستطيع القيام بكل الأمور التي نرغب بها من سفر وتسوق...! ولكن لا تزال الفرصة متاحة للإستمتاع بالإجازة من خلال 6 وجهات سياحية ولاستقبال العام الجديد بفرح وراحة:‎

1- رؤية عرض الألعاب النارية في استقبال السنة الجديدة في سيدني- أستراليا

إذا لم تكوني قد شاهدت سيدني ليلة رأس السنة الميلادية من قبل، فقد حان الوقت لفعل ذلك. فسيدني دائماً مبهرة بمينائها المذهل وإبداع هندستها المعمارية ولكن في ليلة رأس السنة تبقى الوجهة الأكثر إثارة بألعابها النارية التي تعانق السماء ليلاً والتي تنعكس على جسر ميناء سيدني ودار الأوبرا.

العرض الرئيسي للألعاب النارية الذي يبدأ منتصف الليل يستحق الإنتظار والمشاهدة وما عليك سوى الإنضمام للجماهير لاستقبال العام الجديد.

2- الغوص في جزر سيميلان- تايلاند

في حين أن الكثير من بلدان جنوب شرق آسيا تودع موسمها السياحي خلال هذه الفترة، تستعد تايلاند لاستقبال موسم رائع من خلال سمائها الزرقاء وبحارها الهادئة الصافية والتي تنذر ببدء موسم الغوص في جزر سيميلان البكر، ويمكن القول أن أفضل وجهة للغوص هي تايلاند. البعد النسبي لهذه الحديقة الوطنية البحرية، يبلغ 60 كيلومتراً قبالة البر الرئيسي، وقد ساعد ذلك على الإحتفاظ بكثير من الجمال الطبيعي فوق وتحت الماء. ويساعد على ذلك انتشار جزر الجرانيت والغابات المطيرة المورقة والشواطئ ذات الرمال البيضاء والشعاب المرجانية الملونة وحشد من الحياة البحرية.

وأفضل وجهة لممارسة رياضة الغوص هي منتجع خاو لاك، الذي يبعد 70 كيلومتراً عن شمال فوكيت وهو يتيح لك الفرصة للوصول إلى بعض من أفضل مواقع الغوص في الجزر - والإستمتاع بها.

3- تناول الطعام والشراب واللهو في بروكسل- بلجيكا

غالبا ما يطلق على بروكسل لقب "أفضل مكان مربع في أوروبا" وأجمل وقت لزيارتها هو ديسمبر الذي يعد الشهر المثالي لتجربة مشاهدة المباني المضاءة والفن الحديث الذي يعد تحفة تعكس الإبهار من خلال الصوت والضوء وخصوصاً في موسم عيد الميلاد.

وعلى الرغم من أن المدينة معروفة بأطباقها المغرية، إلا أنه يمكنك الإستمتاع ببعض الوجبات الخفيفة الراحة، كالفطائر وتتألف من البطاطا الحلوة مع المايونيز، فضلاً عن تناول ألذ وأفضل الشوكولاته في العالم وبلح البحر الطازج.

4- التزلج في ألتا- يوتا

يعتبر مدرج يوتا الثلجي، واحداً من أفضل الأماكن للإستمتاع بالثلج ولاسيما في منتجع ألتا للتزلج وما يساعد في ذلك المناخ المحلي السخي الذي يسمح بتساقط كميات قياسية من الثلوج المشهورة ويعتبر ألتا من أفضل الأماكن للتزلج في أميركا الشمالية وخصوصاً في موسم التزلج الذي يبدأ من منتصف نوفمبر وديسمبر وهو وقت مثالي لاستقبال الزوار ورؤيتهم يحتشدون على المنحدرات للتزلج.

5- هوغمني بأدنبره- اسكتلندا

تعتبر أدنبره المدينة الوحيدة في العالم التي التي تحتفل بالعام الجديد مع هذه العاطفة والحماس الشديدين. وتعد هوغمني أكبر فخر لاسكتلندا وواحدة من المدن التي تشهد أكبر احتفالات رأس السنة في العالم، مع أكثر من 150،000 شخص ينضمون للحشود في أدنبره كل عام.

تقليدياً، كان يعتقد أن هوغمني قد جلبت من قبل الفايكينغ الذين غزوا اسكتلندا في القرنين الثامن والتاسع، بحيث يتم الإحتفال بإضاءة مشاعل النار والكرات. اليوم، تحولت هوغمني لتصبح أكثر تنوعاً في الإحتفالات من خلال المسيرات الحاشدة، الحفلات الموسيقية والألعاب النارية التي تمتد لثلاثة أيام. ولا تنسوا ارتداء زي الفايكينغ إذا أردتم المشاركة في هذه الإحتفالات.

6- تجربة سوق عيد الميلاد - إسبانيا

تعد برشلونة في هذا الوقت هادئة، لذلك يمكنكم الإستمتاع بالتسوق في فيرا دي سانتا أقدم وأكبر سوق لعيد الميلاد في برشلونة مع مئات الأكشاك التي تبيع زينة عيد الميلاد، والهدايا، والأشجار.

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