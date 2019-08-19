المصممة العالمية وصاحبة أهم وأكبر دور أزياء كوكو شانيل اسمها الحقيقي هو "غابريل" أطلق عليها عند ولادتها في بلدة سيمور، وقد بدأت حياتها كمغنية بحيث لاقت أغنيتها كوي كوا فو كوكو شعبية واسعة وقامت بالتمسك بلقب كوكو الذي استمر معها طول فترة شهرتها بالأزياء.

إشتهرت رحلة نجاح "كوكو شانيل" من خلال القصص والأفلام التي روت قصة إمرأة طموحة وجريئة إستطاعت أن تثبت نفسها في زمنٍ صعب فيه النجاح.

ومن من أفضل الاختراعات التي لاقت شعبية كبيرة في فرنسا بحيث صممت "كوكو شانيل" فستانا أسود قصير وقامت بعرضه عام 1926 و لم تغير في تصميمه على مر السنين كما فعل الكثير من المصممين الذين غيروا في تصميماتهم بسبب شعبيته التي لا تصدق إلى الآن.

رقم الحظ لدى "كوكو شانيل" هو رقم 5 فمن المنطقي أن تقوم بإطلاق رقم 5 على اسم عطرها الأكثر شعبية بين العطور و ليس ذلك فحسب فقد أصدر في اليوم الخامس من الشهر الخامس عام 1922 كما اختارت لها زجاجة غير باهظة الثمن حتى يركز الناس على رائحة العطر و ليس شكل الزجاجة.

وبمناسبة ذكر وفاتها يقدم لكم موقع بوابة الشرق الأوسط 10 معلومات لم تعرفها من قبل عن "كوكو شانيل" وأشهر أقوالها الشهيرة:

1- لم يكن شغفها متعلق بالأزياء : كانت تحب الغناء ومن ثم الرقص قبل أن تتعلم التصميم والخياطة.

2- اختارت اسمها بنفسها: كان اسمها غابرييل شانيل وأشتهرت بعدها بـ كوكو شانيل بعد أغنية غنتها في مقاهي باريس.

3- اكتسبت خبرتها من عشيقها الدبلماسي البريطاني: كان عشيقها السري وعميل بين فرنسا وبريطانيا، علمها أساليب البيع والشراء والشهرة في عالم الأزياء.

4- ارتدت اللباس الداخلي للرجال: لإطلالة مواكبة للموضة لأنها لم تكن تستطيع شراء ألبسة آخر صيحات الموضة، فصنعت من أقمشة الألبسة الداخلية للرجال أزياء رائعة وحظت بإعجاب كبير وبيعت جميع تصاميمها.

5- تكره العطور التي تفوح برائحة الورد: كانت دائماً تقول أن العطور لا يجب أن تكون كرائحة الورد، فهذا لا يدل على رقي وأناقة.

6- على عكس ما يجب أن يكون عليه جميع مصممو الأزياء: فهي لا تجيد الرسم لم ترسم تصميم أو Sketch في حياتها وكانت تضع الأقمشة على أجسام الزبائن للتصميم.

7- كانت من الطبقة الفقيرة: لم تكن تستطيع تحمل التكاليف الباهظة التي كانت تحلم بها وتراها على نساء باريس الراقيات.

8- تربت في ميتم على أيدي الراهبات تعلمت كل ما تعرفه عن الخياطة في الميتم من الراهبات.

9- أول شخص يسمى العطر بإسمه: CHANEL N5 هو العطر الكلاسيكي الأول الذي يسمى على اسم مصمم أزياء.

10-كانت مغنية قبل أن أصبحت مصممة أزياء: كانت تغني في المقاهي الباريسية قبل أن تتعلم الخياطة.

ومن أقوال كوكو شانيل:

- ما دُمتِ تَعلمين أن الرجال كالأطفال ، فأنتِ تعلمين كُلَّ شيء.

- المرأة التي لا يفوح منها رائحة عطرها لن يكون لها أي مستقبل.

- لكي يكون لا بديل عنك يجب أن تكون فريدًا.

- كن أنيقاً دائما فأنت لاتدري متي يصادفك الحب.

- لا يهمني ما تظن بي ، فأنا لا أفكرُ بك أنت على الإطلاق.

- الأناقة عزيزتي هي أن تهتمي بجمال أفكارك كجمال ملابسك.

- حتى لا يستطيع أحد استبدالك عليك أن تكوني مختلفة دوماً.

- يُمكِنُكَ أن تكونَ خلاباً في الثلاثين ، و ساحراً في الأربعين، ومُغرياً بشكلٍ لا يُقاوم لبقية حياتِكَ.

- ابحث عن المرأة من فستانها، فإذا لم تجد المرأة فلا يوجد فستان.

- لا تضيع وقتك في ضرب الحائط على أمل تحويله إلى باب.



- إن افضل لون فى العالم ، هو اللون الذي يبدو رائعًا عليك.

- الموضة تتغير ولكن ستايلك يظل واحدا ً.

- على المرأة أن تكون شيئين : أنيقة ورائعة.

- الشيخوخة لا تحمي من الحب ولكن الحب يحمي من الشيخوخة.

- هناك وقت للعمل ووقت للحب وليس للمرء عدا ذلك وقت.

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