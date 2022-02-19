الرؤية الضبابية شائعة جدًا، ويمكن أن تسبب مشكلة في أي من مكونات عينك، مثل القرنية أو شبكية العين أو العصب البصري، وعدم وضوح الرؤية المفاجئ.

وفي الحقيقة، عادة ما يكون التقدم البطيء في عدم وضوح الرؤية ناتجًا عن حالات طبية طويلة الأمد، وغالبًا ما يحدث التشويش المفاجئ بسبب حدث واحد، وفيما يلي 10 من أسباب الرؤية الضبابية المفاجئة.

أسباب الرؤية الضبابية المفاجئة

بعض أسباب الرؤية الضبابية المفاجئة هي حالات طبية طارئة يجب علاجها في أقرب وقت ممكن لمنع الضرر الدائم وفقدان البصر، وتشمل ما يلي:

شبكية العين المنفصلة

تحدث شبكية العين المنفصلة عندما تبتعد شبكية العين عن مؤخرة عينك وتفقد إمدادات الدم والأعصاب، ووفقًا لـ National Eye Institute، عادة ما يكون هذا نتيجة الشيخوخة أو الإصابة، ولكن يمكن أن يكون أيضًا أحد مضاعفات مرض السكري.

وعندما يحدث ذلك، ترى الأضواء الساطعة، والتي تكون أحيانًا داكنة أو سوداء، وقد تواجه أيضًا منطقة من عدم وضوح الرؤية أو غيابها، والتي توصف أحيانًا بأنها ستارة تسقط فوق الرؤية، وبدون علاج طارئ، قد تفقد الرؤية في هذا المجال بشكل دائم.

سكتة دماغية

يمكن أن تحدث الرؤية الضبابية أو المفقودة في كلتا العينين عندما تصاب بسكتة دماغية تؤثر على جزء من دماغك يتحكم في الرؤية، حيث تسبب السكتة الدماغية في عينك عدم وضوح الرؤية أو فقدانها في عين واحدة فقط.

وقد يكون لديك أعراض أخرى للسكتة الدماغية، بما في ذلك تدلي الوجه، ضعف في الذراعين، صعوبة التحدث، خدر مفاجئ، ارتباك مفاجئ، الدوخة أو فقدان التوازن والتنسيق، وصداع شديد دون سبب معروف.

نوبة إقفارية عابرة

النوبة الإقفارية العابرة (TIA) هي سكتة دماغية تستمر أقل من 24 ساعة، حيث يمكن أن يكون أحد أعراضه عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كليهما.

التنكس البقعي الرطب

في مركز شبكية العين والذي يدعى البقعة قد تنمو الأوعية غير الطبيعية، مما يتسبب في تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى البقعة، وهذا يسمى التنكس البقعي الرطب، ويسبب ضبابية وفقدان البصر في الجزء الأوسط من مجالك البصري، وعلى عكس التنكس البقعي الجاف، يمكن أن يبدأ هذا النوع فجأة ويتقدم بسرعة.

الزرق متضيق الزاوية

يحدث الزرق المتضيق الزاوية عندما يتم حظر نظام الصرف داخل العين، وفي هذه الحالة، يمكن أن يرتفع الضغط داخل العين بسرعة كبيرة، مما يسبب الاحمرار والألم والغثيان، وهذه حالة طبية طارئة وتتطلب العلاج بقطرات العين لفتح الزاوية وتقليل الضغط وتقليل الالتهاب.

التهاب باطن المقلة

يمكن أن تسبب عدوى في سوائل مقلة عينيك التهابًا شديدًا، تسمى هذه الحالة التهاب المقلة وهي حالة طبية طارئة خطيرة، وبالإضافة إلى ضبابية الرؤية، قد تعاني من إفرازات الصديد من العينين وتورم الجفون أو انتفاخها، وغالبًا ما تحدث العدوى نتيجة الجراحة، وقد يكون أيضًا نتيجة عدوى في جزء آخر من الجسم انتشرت في العين.

ارتجاج في المخ

الارتجاج هو إصابة دماغية رضية خفيفة، وغالبية مسارات الدماغ مكرسة للرؤية والتحكم في العين، لذلك ليس من المستغرب أن تؤدي إصابات الدماغ إلى ضبابية في الرؤية.

ومن غير المحتمل حدوث ضرر دائم أو فقدان البصر بسبب ارتجاج في المخ، ومع ذلك، قد تصاحب إصابات العمود الفقري أو ورم دموي تحت الجافية ارتجاج في المخ، لذلك من المهم أن يفحصك الطبيب في أقرب وقت ممكن.

التهاب الملتحمة

يسمى أيضًا العين الوردية، والتهاب الملتحمة هو عدوى في البطانة الخارجية لعينك، وعادة ما يكون ناتجًا عن فيروس ولكن يمكن أن يكون سببه أيضًا البكتيريا أو الحساسية.

التهاب القرنية

التهاب القرنية عادة ما يكون ناتجًا عن عدوى. حيث يمكن أن يؤدي استخدام زوج واحد من العدسات اللاصقة لفترة طويلة جدًا، أو إعادة استخدام العدسات القذرة، أو النوم في العدسات إلى زيادة خطر حدوث ذلك.

التهاب القزحية

القزحية عبارة عن مجموعة من الهياكل المصبوغة في العين، بما في ذلك القزحية، حيث يمكن أن تتسبب العدوى أو تفاعل المناعة الذاتية في التهاب وتألم، وهو ما يسمى بالتهاب العنبية، وأكثر أشكال التهاب العنبية شيوعًا هو التهاب القزحية، ويمكن أن يكون مؤلمًا ويسبب حساسية للضوء، ويسمى أيضًا رهاب الضوء.

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