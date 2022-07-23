10 من استخدامات الموز عندما يتحول للون البني

مثل العديد من الفواكه، يستمر الموز في النضج، وينمو قشر هذه الفاكهة المغذية باللون الأخضر في البداية، لكنه يتحول إلى اللون الأصفر عندما يبدأ في النضج، وبمجرد أن يتحول لون الموز إلى اللون البني، يمكنك أن تفترض أنه ناضج للغاية أو ربما يكون قد تلف.

وعندما ينضج الموز، ينتج ويطلق غاز الإيثيلين، مما يتسبب في اضمحلال الصبغة الصفراء في قشر الفاكهة وبالتالي تتحول إلى اللون البني، لكن مع ذلك، الموز البني ليس عديم الفائدة، ولا يزال مغذيًا أيضًا، وتشارك هذه المقالة 10 طرق ذكية يمكنك من خلالها الاستفادة من الموز عندما يتحول للون البني.

استخدامات الموز عندما يتحول للون البني

صنع عصير

الموز هو عصير شائع جدًا، حيث يمتزج الموز البني أيضًا ويمكن استخدامه في أي وصفة عصير تتطلب الموز، والتغييرات الوحيدة التي قد تلاحظها في العصير هي لون أغمق قليلاً ونكهة أحلى، حيث يميل الموز البني إلى احتوائه على المزيد من السكر، وبالتالي طعمه أحلى من الموز الأصفر.

الموز مع دقيق الشوفان

تعد إضافة الموز البني إلى دقيق الشوفان طريقة بسيطة لإضافة لمسة من الحلاوة دون استخدام السكريات المضافة مثل سكر المائدة الأبيض أو البني، بالإضافة إلى ذلك، فإن الموز كثيف المغذيات وسيضيف أيضًا المزيد من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة إلى وجبتك.

الموز بالفطائر

غالبًا ما يتم إقران الموز بالفطائر، وفي بعض الأحيان يتم قطعها ووضعها في الأعلى، بينما يتم خلطها في أحيان أخرى في الخليط، وعندما يتعلق الأمر بخلط الموز مباشرة في الخليط، فإن بعض الناس يفضلون بالفعل استخدام الموز البني أو الناضج جدًا من أجل صنع فطيرة أحلى وأنعم.

خبز الموز

إذا كنت من محبي الموز، فمن المحتمل أنك تعلم بالفعل أن الموز البني يعمل بشكل أفضل لصنع خبز الموز، حيث إنه بالتأكيد أحد أكثر الاستخدامات شيوعًا للموز البني بشكل عام، وفي الحقيقة الموز البني رائع بالفعل لجميع أنواع الخبز.

شاي الموز

قد لا يكون الشاي هو أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في الموز، لكن شاي الموز هو في الواقع مصدر دافئ ولذيذ للفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكنك صنع شاي الموز مع القشر أو بدونه، ولكن ضع في اعتبارك أن العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الفاكهة موجودة في قشرها، لذا فإن استخدامه في الشاي قد ينتج عنه المزيد من العناصر الغذائية.

الموز المجمد للآيس كريم

الخبر السار هو أن هناك طرقًا للاستمتاع بالموز البني المجمد مثل آيس كريم الموز البسيط ولكن للحصول على ما هو ألذ يمكن دمج الموز المجمد مع مكونات أخرى مثل مخفوق الزبادي المجمد من التوت والموز.

حاول طهي الموز

هل تعلم أنه يمكن بالفعل طهي الموز على الشواية أو الموقد، فعلى الرغم من أنه يمكن أكل الموز نيئًا، إلا أنه غالبًا ما يتم الاستمتاع بطهيه، ويمكن أيضًا تحضير الموز البني بعدد من طرق الطهي التقليدية، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه الأنواع من الوصفات غالبًا ما تتطلب استخدام السكريات المضافة، وبالتالي قد يكون من الأفضل الاستمتاع بها باعتدال.

استبدال البيض بالموز

إذا نفد منك البيض أو لديك حساسية منه أو اذا كنت تتبع نظام غذائي نباتي، فهناك عدد من المكونات الأخرى التي يمكنك استخدامها مثل عصير التفاح، وبذور الكتان المطحون، ونعم حتى الموز البني المهروس، وذلك نظرًا لحلاوته وخصائصه، حيث يعمل الموز البني المهروس بشكل أفضل كبديل للبيض في وصفات المخبوزات.

استخدم الموز في روتين الرعاية الذاتية الخاص بك

إذا كان لديك موز بني ولست مهتمًا باستخدامه في الطهي، فهناك العديد من الطرق الأخرى للاستفادة من الفاكهة، فعلى سبيل المثال قد تفكر حتى في استخدام القليل من الموز البني في بشرتك وإجراءات العناية بالشعر.

قم بتجميد الموز لاستخدامه لاحقًا

أحد الأشياء الرائعة في الموز من جميع الألوان هو أنه يمكنك بسهولة الحفاظ عليه في الفريزر، فإذا كان لديك موز بني ولكن ليس لديك الكثير من الوقت لتحضيره، فإن تجميده للاستخدام لاحقًا يعد طريقة رائعة للحد من هدر الطعام والاستفادة القصوى من الفاكهة.

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