في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الحديثة قد تجعلنا نعتقد أن اليوغا تدور حول الأوضاع الجسدية، فإن كامل اليوغا يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات التأملية والتأديبية الذاتية، مثل التأمل وعمل التنفس والطقوس، وغيرها من الأمور الأخرى.

ولا يزال البحث العلمي في فوائد اليوغا أوليًا إلى حد ما، لكن الكثير من الأدلة حتى الآن تدعم ما يبدو أن الممارسين قد عرفوه منذ آلاف السنين: اليوغا مفيدة بشكل لا يصدق لرفاهيتنا العامة، لذلك دعونا نلقي نظرة على 10 من فوائد اليوغا المثبتة علميًا.

فوائد اليوغا المثبتة علميًا

اليوغا تحسن المرونة

في عام 2016، أجرت اثنتان من المنظمات الرائدة في اليوغا، Yoga Journal و Yoga Alliance، استطلاعًا عالميًا يبحث في مجموعة متنوعة من الإحصاءات حول اليوغا في محاولة لتحديد قيمتها وسط شعبية متزايدة باستمرار، والسبب الأكثر ذكرًا لاختيار الأشخاص لممارسة اليوغا كان زيادة المرونة.

وفي الواقع، المرونة عنصر مهم في الصحة البدنية، حيث تقدم اليوغا العديد من الأنماط للاختيار من بينها، وتتفاوت شدتها من عالية إلى معتدلة إلى خفيفة، وحتى أقل الأنماط شدة وجدت لزيادة المرونة.

ويبدو أن اليوغا مفيدة بشكل خاص لتحسين المرونة لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، حيث يعد تقليل المرونة جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن اليوغا تبطئ الخسارة وتحسن المرونة لدى كبار السن.

تساعد اليوغا في تخفيف التوتر

شاركت الجمعية الأمريكية لعلم النفس مؤخرًا أن 84٪ من البالغين الأمريكيين يشعرون بتأثير الإجهاد المطول، لذلك، من المنطقي أن السبب الثاني الأكثر ذكرًا في اختيار الأشخاص لسبب ممارسة اليوغا هو تخفيف التوتر، ولحسن الحظ، يدعم العلم أن اليوغا، ممتازة في تقليل التوتر.

اليوغا تحسن الصحة العقلية

يُعتقد أن اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) هو أحد أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا في العالم، ولقد خلص التحليل التلوي لعام 2017 لـ 23 دراسة تبحث في تأثيرات العلاجات القائمة على اليوغا على أعراض الاكتئاب بأغلبية ساحقة إلى أن اليوغا يمكن اعتبارها الآن علاجًا بديلاً فعالًا لـ MDD.

قد تقلل اليوغا من الالتهاب

غالبًا ما تكون مقدمة المرض هي الالتهاب المزمن، حيث ترتبط أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل ومرض كرون والعديد من الحالات الأخرى بالالتهاب لفترات طويلة، ولقد فحصت إحدى المراجعات 15 دراسة بحثية ووجدت نتيجة شائعة وهي أن اليوغا - بأنماط وشدة ومدد مختلفة - قللت من العلامات الكيميائية الحيوية للالتهاب عبر العديد من الحالات المزمنة.

من المحتمل أن تزيد اليوغا من قوتك

بينما يربط معظم الناس اليوغا بالتمدد والمرونة، يمكن أيضًا اعتبار بعض أنواع دروس اليوغا بناء للقوة، حيث يعتمد الأمر فقط على مستوى الفصل، والنهج، وهذا يجعل اليوغا شكلا من أشكال التمارين المتعددة الفوائد، وفي الحقيقة، تمت دراسة فعالية اليوغا في بناء القوة في العديد من السياقات المحددة، على سبيل المثال، من حيث صلتها بالأشخاص المصابين بسرطان الثدي وكبار السن والأطفال.

قد تقلل اليوغا من القلق

ذكرت جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية مؤخرًا أن اضطرابات القلق قد تكون أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا في الولايات المتحدة، وهناك عدد من اضطرابات القلق المختلفة، مثل اضطراب القلق العام والقلق الاجتماعي والرهاب المحدد، وحتى الإجهاد المزمن يمكن تصنيفه أحيانًا على أنه اضطراب قلق.

وفي الحقيقة، تشير العديد من الدراسات إلى أن اليوغا قد تكون فعالة كعلاج بديل لاضطرابات القلق، على الرغم من أن العديد من الباحثين يطلبون دراسات إضافية مكررة قبل أن يصرحوا بشكل قاطع بنفس القدر.

قد تحسن اليوغا نوعية الحياة

تعرف منظمة الصحة العالمية نوعية الحياة (QOL) بأنها تصور الفرد لمركزه في الحياة في سياق الثقافة ونظم القيم التي يعيش فيها وفيما يتعلق بأهدافه وتوقعاته ومعاييره وشواغله، وبعض العوامل التي تؤثر على QOL هي العلاقات والإبداع وفرص التعلم والصحة ووسائل الراحة المادية.

ولعقود من الزمان، اعتبر الباحثون QOL مؤشرًا مهمًا على طول عمر الناس واحتمال تحسن المرضى عند علاجهم من مرض أو إصابة مزمنة، وفي الواقع، يُظهر التحليل التلوي لعام 2019 إمكانية واعدة لليوغا لتحسين الـQOL لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة.

قد تعزز اليوغا المناعة

يؤثر القلق المزمن سلبًا على جهاز المناعة، وعندما تتعرض مناعتك للخطر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومع ذلك، كما تمت مناقشته سابقًا، تعتبر اليوغا علاجًا بديلاً مدعومًا علميًا للقلق، ولا يزال البحث يتطور، لكن بعض الدراسات وجدت صلة واضحة بين ممارسة اليوغا (خاصة على المدى الطويل) وتحسين أداء الجهاز المناعي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرة اليوغا على محاربة الالتهاب وجزئيًا إلى تعزيز المناعة بوساطة الخلايا.

قد تحسن اليوغا أداء القلب والأوعية الدموية

براناياما، التي يشار إليها غالبًا باسم التنفس اليوغي، هي جانب مهم ومفيد لليوغا، حيث نشرت مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي مراجعة لـ 1400 دراسة تبحث في التأثيرات الإجمالية للبراناياما، وكانت إحدى العناوين الرئيسية هي أن التنفس اليوغي يمكن أن يحسن عمل العديد من الأنظمة في الجسم.

وعلى وجه التحديد، وجد البحث الموجز في المراجعة أن نظام القلب والأوعية الدموية استفاد بشكل كبير من التحكم في وتيرة التنفس، كما يتضح من التغيرات الإيجابية في معدل ضربات القلب، وسعة السكتة الدماغية، وضغط الشرايين، وانقباض القلب.

قد تساعد اليوغا في تحسين النوم

عند قياس النوم، ينظر الباحثون إلى قدرة الشخص على النوم والبقاء نائمًا، ويمكن أن يؤثر الأرق على أحد هذين الجانبين أو كليهما.

وفي الواقع، ثبت أن اليوغا تحسن مدى سرعة نوم الناس ومدى عمق بقائهم نائمين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآثار اللاحقة للتمارين الرياضية والتهدئة العقلية وتخفيف التوتر التي توفرها اليوغا على وجه التحديد.

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