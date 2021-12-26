7 طرق للحصول على حواجب كثيفة وأكثر سمكًا

تقوم شركات مستحضرات التجميل بتسويق أقلام الرصاص والمواد التجميلية وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تساعد في الحصول على حواجب كثيفة وأكثر سمكًا، ولكن هل هناك طريقة للحصول على حواجب أكثر سمكًا دون الاعتماد على المكياج ؟

في الواقع، سواء كنت تعانين من تساقط الشعر أو أن لديك حواجب رقيقة بشكل طبيعي، فهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها إذا كنت تريدين الحصول على حواجب كثيفة سمكًا والتي سنتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

طرق للحصول على حواجب كثيفة وأكثر سمكًا

زيت جوز الهند

لقد ازدادت شعبية زيت جوز الهند كزيت طهي ومكمل غذائي، ويوصف أيضًا بأنه مفيد للشعر والجلد عند استخدامه موضعيًا، وبينما تمت دراسة الزيت على نطاق واسع بحثًا عن مخاوف صحية عامة، مثل فقدان الوزن والخرف، لا توجد بيانات علمية واسعة النطاق تدعم استخدام زيت جوز الهند لزيادة سمك الشعر، ومع ذلك، فإن الضجة حول زيت جوز الهند لصحة الشعر مستمرة في سوق الصحة الطبيعية.

ولاستخدامه: ما عليك سوى تسخين كمية صغيرة من الزيت في يديك وتدليكها في منطقة الحواجب، كما يمكنك ترك الزيت طوال الليل وغسله في الصباح.

زيت شجرة الشاي

مثل زيت جوز الهند، يُزعم أن زيت شجرة الشاي يحفز نمو الحواجب وسمكها من خلال إنشاء حاجز مرطب للصحة الخلوية، ويستخدم زيت شجرة الشاي تاريخيًا للجروح والإصابات الأخرى، وهو علاج للجلد، كما إنه متوفر في العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن يمكنك أيضًا العثور على مستخلصات زيت شجرة الشاي لتطبيقها مباشرة على الحواجب.

زيت اللافندر

ربما اشتهر زيت اللافندر بآثاره المهدئة، وعند تطبيقه موضعيًا، يُعتقد أيضًا أنه يحارب تساقط الشعر، ومن حيث الدراسات العلمية، يبدو أن اللافندر يبشر بالخير فقط في علاج التوتر، على الرغم من أنه لا يعتبر ضارًا بشكل عام كعلاج لتساقط الشعر، إلا أنه لا توجد دراسات كثيرة تدعم فعالية هذا الاستخدام.

ولاستخدامه:كل ما عليك فعله هو تدليك مستخلصات اللافندر في منطقة الحواجب يوميًا خلال فترة الاسترخاء، ويجب عليك أيضًا اختبار الزيت على جزء آخر من بشرتك، لأنه يمكن أن يسبب الطفح الجلدي لدى بعض الأشخاص.

العناية الذكية

في بعض الحالات، قد يعتمد الحصول على حواجب كثيفة وأكثر سمكًا على تقنيات العناية المناسبة، لذلك تأكدي من اتباع بعض النصائح المهمة خلال العناية بالحواجب، مثل تجنب الإفراط في نتف حواجبك، وقومي دائمًا بإزالة الشعر غير المرغوب فيه في الإضاءة الباهتة فقط، حيث يميل العمل في الإضاءة الساطعة إلى الإفراط في النتف، أيضًا تجنبي الضغط بشدة على المنطقة باستخدام أقلام الحواجب، وادهني حاجبيك بفرشاة حاجب يوميًا، وبعد عدة أسابيع، من المرجح أن تؤتي عادات العناية الجيدة ثمارها.

زيت الزيتون

يمكنك العثور على زيت الزيتون في المنتجات التي تهدف إلى ترطيب البشرة، ولكن هل يمكن أن يساعد في نمو الشعر، خاصة حول الحاجبين ؟ حسنًا في الواقع أشارت دراسة أجريت عام 2015 على الفئران إلى أن تطبيق المكونات المشتقة من أشجار الزيتون يمكن أن يؤدي إلى نمو الشعر، ويقول الباحثون إن هناك القليل من البيانات لدعم الاستخدام الموضعي لزيت الزيتون لنمو شعر الحواجب.

التدليك

قد لا يؤدي تدليك الحواجب إلى الشعور بالرضا فحسب، بل هناك أيضًا فرصة لتحفيز النمو بشكل طبيعي، حيث اقترحت دراسة أجريت عام 2016 على تسعة رجال أن تدليك فروة الرأس يمكن أن يزيد من سمك الشعر، وكانت الدراسة صغيرة، وشملت الرجال فقط، وركزت على نمو شعر فروة الرأس، ولا توجد بيانات مماثلة لدعم التدليك لتحفيز نمو شعر الحاجب، لكن تجربته باعتدال لا يضر.

إزالة التوتر

عندما ينطق الأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر بعبارات مثل "أعتقد أنني سأفقد شعري"، فقد يكون هناك شيء ما يعانون منه على المستوى النفسي، لذلك اقترحت دراسة أجريت عام 2021 على الفئران أن هرمون التوتر الكورتيكوستيرون يمكن أن يؤثر على نمو الشعر.

ويقول الباحثون إن التوتر يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى تدفق التيلوجين، والتي تغير دورة نمو الشعر، وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يُعتقد أنه سبب لتساقط شعر فروة الرأس، إلا أن الأبحاث تلاحظ أن الحواجب والرموش يمكن أن تتأثر أيضًا.

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