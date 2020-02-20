10 نصائح لإطلالة حجاب أنيقة وغير تقليدية

معظم النساء المحجبات تعاني من طريقة وضع الحجاب فهناك الكثير من لفات الحجاب المميزة التي قد تحتار في اختيار واحدة منها، خاصة أن الموضة تطرح لفات جديدة وعصرية من حين لآخر.

وإذا كنتِ من اللواتي يردن الظهور بطلة حجاب أنيقة ولكن قد يقعن ببعض الأخطاء الخاصة بكيفية وضع الحجاب أو تنسيق الملابس مع بعضها البعض.

عزيزتي المحجبة نقدم لكِ بعض الأساليب التي بوسعها إضفاء إطلالة حجاب غير تقليدية عليكِ وروتينية:

1- احرصي على عدم ارتداء الحجاب المطبع مع الملابس المزينة والمزركشة، فإن كان حجابك مطبعاً اختاري ملابساً بلون واحد على أن تكون ألوانها كلاسيكية وهادئة.

2- فكّري عزيزتي في لفات جديدة للحجاب وتناسب وجهك واستشيري خبيرة مكياج؛ ذلك أنها تعلم بتفاصيل الوجه. مثلاً إن كنتِ من ذوات الذقن المزدوج أو الرقبة الممتلئة، فتجنبي لفة الحجاب التي تظهر هذه المنطقة. وإن كنتِ من ذوات الجبهة العريضة، فاختاري لحجابكِ لفة تغطي قليلاً من المنطقة العلوية للرأس والوجه.





3 - استخدمي الاكسسوارات مع الحجاب من قبيل القلادة والبروش أو الأقراط، إن كنتِ ممن يظهرن الرقبة والأذنين عند ارتداء الحجاب.



4 - نوّعي في اختيار الألوان واحرصي ليس على تناسقها مع لون ملابسكِ فقط بل ولون بشرتكِ كذلك الأمر، مثلاً، إن كنتِ من ذوات البشرة التي تميل للصفرة، فتجنبي أي لون ليموني أو كموني أو بني، واستعيضي عن هذه الألوان بالوردي والأحمر.

5 - لا تغفلي أهمية المكياج ذلك أن كلا الأمرين: الحجاب الذي تختارينه بذكاء والمكياج أيضاً، من شأنهما تجنيبكِ كثيراً من العيوب الموجودة في الشكل.

6 - ضعي الحجاب مع الشال على الرقبة، شريطة أن تكون لفة الحجاب معقولة الحجم وأن تكون بتفاصيل مختلفة عن الشال ومتناسقة معه كذلك الأمر. بمعنى، إن كان لون الحجاب سادة، فاختاري شالاً منقطاً بلون الحجاب، أو مقلماً أو منقوشاً.

7- لا تدمجي الملابس السبور مع الملابس الرسمية بإطلالة واحدة، وتجنبي ارتداء حجاباً لامعاً مع الملابس السبور أو حجاباً قطنياً مع ملابس السهرة.

8- إذا وقع اختيارك على الفساتين من دون أكمام، ارتدي فوقها سترات البلايزر، فهي الخيار الأمثل ولا ترتدي أبداً القمصان تحت الفساتين، واختاري دائماً ما يناسبك من الملابس كالماكسي والأكمام الطويلة.

9- لا ترتدي ربطة حجاب متعدّدة الطبقات، مع ملابس فضفاضة، فهي تُعطي الرأس حجماً مضاعفاً، ونسّقي لون حجابك مع ألوان ملابسك وإكسسواراتك وتجنبي اختيار الملابس والحجاب بنفس اللون.

10- تجنبي اختيار ملابس فاتحة مع حجاب فاتح، أو ملابس قاتمة مع حجاب قاتم، فهو أمر يُسيء إلى إطلالتك.