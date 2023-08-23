البوابة - مع اقتراب موعد العودة إلى المدرسة لا بد من تحضير غرفة الدراسة الخاصة بطفلك. إليك بعض النصائح حول كيفية تزيين وإعادة ترتيب غرفة الدراسة الخاصة بطفلك:

10 نصائح لتحضير غرفة الدراسة الخاصة بطفلك

اختيار نظام ألوان هادئ. يمكن أن يكون لنظام الألوان في غرفة الدراسة تأثير كبير على قدرة طفلك على التركيز. اختر الألوان الهادئة، مثل اللون الأزرق أو الأخضر أو الألوان المحايدة. تجنب استخدام الألوان الزاهية أو المحفزة، لأنها قد تشتت الانتباه. توفير الكثير من الضوء الطبيعي. الضوء الطبيعي ضروري للتركيز الجيد. إذا أمكن، اختر غرفة بها الكثير من الضوء الطبيعي. إذا كانت الغرفة لا تحصل على الكثير من الضوء الطبيعي، فكر في استخدام الأثاث والجدران ذات الألوان الفاتحة لتعكس الضوء. تأكد من أن الأثاث مريح وداعم. سيقضي طفلك الكثير من الوقت في غرفة الدراسة، لذا تأكد من أن الأثاث مريح وداعم للظهر. من الضروري وجود مكتب وكرسي جيدين. قد ترغب أيضًا في إضافة سجادة أو كرسي كيس القماش لمزيد من الراحة. تجنب الفوضى قدر الامكان. يمكن أن تكون غرفة الدراسة المزدحمة مشتتة للانتباه وتجعل من الصعب التركيز. حافظ على الفوضى إلى الحد الأدنى عن طريق تنظيم المكتب والأرفف بانتظام. قد ترغب أيضًا في التفكير في استخدام صناديق أو سلال التخزين للحفاظ على تنظيم الأشياء. أضف اللمسات الشخصية. يجب أن تكون الغرفة مكانًا يشعر فيه طفلك بالراحة والاسترخاء. أضف لمسات شخصية، مثل الملصقات أو الصور أو الأعمال الفنية، لتجعل الغرفة تبدو وكأنها خاصة بك. تأكد من أن درجة الحرارة مريحة. يجب أن تكون درجة الحرارة في الغرفة مريحة لطفلك. تجنب جعل الغرفة ساخنة جدًا أو باردة جدًا، لأن ذلك قد يجعل التركيز صعبًا. اخلق جو إيجابي. يجب أن تكون الغرفة مساحة إيجابية وجذابة. أضف النباتات أو الزهور أو غيرها من العناصر التي تجعل الغرفة تشعر بالبهجة والترحيب. شجع فترات الراحة. من المهم أن يأخذ طفلك فترات راحة أثناء الدراسة. انهض وتحرك كل 20 إلى 30 دقيقة لتجنب الشعور بالقلق أو التعب. اجعل غرفة الدراسة منطقة خالية من الهاتف. يمكن أن تكون الهواتف مصدر إلهاء كبير، لذا من الأفضل جعل الغرفة منطقة خالية من الهواتف. سيساعد ذلك طفلك على التركيز على دراسته وتجنب الانحرافات. كن قدوة حسنة. أفضل طريقة لتشجيع طفلك على الدراسة هي أن تكون قدوة جيدة لنفسك. تأكد أيضًا من تخصيص وقت للدراسة والعمل على مشاريعك الخاصة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك إنشاء غرفة دراسة مريحة وجذابة ومشجعة على التعلم.



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