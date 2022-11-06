6 مؤشرات تدل على أنك شخص فاشل هل تتوقف أحياناً وتنظر إلى حياتك ، ومن تكون، ويمر بذهنك سؤال هل أنا فاشل حتى ولو للحظة قصيرة جداً. ثم تقوم بتحليل ذاتك أو ربما الشخص الآخر الذي قد تعتبره فاشلاً بسهولة. إلى جانب التعجرف ، والاستسلام ، هناك العديد من الجوانب الأخرى التي يجب النظر إليها والتي يمكن أن توصلك إلى نتيجة كونك شخصاً فاشلاً أو وصف شخص أخر بذلك. استرخ ، خذ بضع دقائق من جدول حياتك المزدحم، واقرأ هذه العلامات الستة التي تشير إلى أنك أصبحت فاشلاً، وكيف تتجاوزها.

6 مؤشرات تدل على أنك شخص فاشل

غالباً ما تلعب دور الضحية

من المؤشرات الرئيسية على أنك أصبحت شخصاً فاشلاً أو أنك شخص فاشل بالفعل هو أنك تحب أن تلعب دور الضحية أثناء أي مواجهة أو جدال. أن تعتقد بأن العالم بأسره ضدك وضد حياتك. نحن لا نقول أن بعض الأشخاص يمرون بالفعل بمثل هذه المحن ولكن في حالة الشخصية الفاشلة، فإن الأمر يتعلق أكثر بمشكلة الإيمان بشيء ما. يتحمل الفائز المسؤولية عن أفعاله، لكن الفاشل يجادل ويلوم ويبدأ في التصرف كالضحية. هذا الموقف هو الذي يبقيك عالقًا في دائرة الفشل. لذلك عندما تبدأ بالشعور بأن العالم ضدك، توقف قليلاً وفكر في حلول لمشكلتك بدلاً من البكاء للآخرين.

6 مؤشرات تدل على أنك شخص فاشل

غالباً ما تفكر بطريقة سلبية

ليس من المستغرب أن يقترن الفشل بالسلبية، فالشخص الفاشل دائمًا في حالة من السلبية. فالكوب نصفه فارغ دائماً. ولا ينفك عن الشكوى طوال الوقت ، حتى إذا قام أي شخص بعمل مفيد له، فإنه يجد عيوبًا في ذلك. لديه القدرة على تحويل كل شيء من حوله إلى شيء سلبي للغاية.

6 مؤشرات تدل على أنك شخص فاشل

لا تملك هدفاً أو طموحاً

إذا لم يكن لديك طموح أو هدف أو أهداف في الحياة ، فهذا ليس سوى سلوك شخص فاشل. الحماس لفعل شيء ما ، والتحفيز الذاتي على أن تصبح شخصًا أفضل وتتمتع بحياة أفضل هو أمر مهم للغاية.

6 مؤشرات تدل على أنك شخص فاشل

تنغمس في نفسك

إذا كنت غير قادر على الاهتمام بأي شخص آخر أو الاهتمام به باستثناء ما يتعلق باحتياجاتك ورغباتك ، فأنت تدور حول الآنا ، ثم يجب أن تعلم أن هذه علامات على أنك فاشل. حاول أن تترك مجالاً للانخراط في احتياجات ورغبات الآخرين.

6 مؤشرات تدل على أنك شخص فاشل

لا وعي ذاتي

عندما نناقش شخصاً فاشلاً ، فهناك احتمال كبير بأنه لا يعرف بأنه شخص فاشل. فهو غير قادر على تحليل نفسه وليس لديه بعد نظر. كما انه غير قادر على رؤية كيف تؤثر أفعاله على الآخرين من حوله حتى عندما يعرف أن الآخر يعاني الوعي الذاتي ضروري في هذه الحالة، كما أن اليقظة الذاتية مهمة جداً.

6 مؤشرات تدل على أنك شخص فاشل

يتصرف كالنعامة

يتصرف الفاشل بطريقة مستفزة جداً، فهو يعرف كل شيء ويدافع عن وجهة نظره، ولا يستمع حتى لما يقوله الآخرون. في بعض الأحيان يتصرف مثل النعامة ولا يرى أي خطأ في ذلك. اخرج رأسك من الرمل وانظر حولك واسأل واستفسر وحاول أن تتعلم من الآخرين.

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