10 نصائح ومقترحات لتجنب النزاع مع حماتكِ

من الصعب أن تتمكن المرأة من تغيير طباعها بعد التقدم في السن وخاصة إذا تعدّت الـ 50 من العمر، لذلك تقع المسؤولية الكبرى على الزوجة في تفادي المشكلات مع والدة زوجها، لذلك نحمِّل الزوجة الجزء الأكبر من المسؤولية في التخفيف من التوتر، إضافة إلى الحصول على حياة مستقرةً وهادئة.

إنَّ التوتر بين الكنَّة والحماية يؤدي إلى توترات أكبر بين الزوجة وزوجها، وقد تتطور هذه المشكلات الصغيرة لتصبح خلافات جوهرية قد تقضي على مستقبل الأسرة بالكامل، لذلك لا بد للزوج أن يكون متفهماً لكلٍّ من والدته وزوجته، كذلك ستحتاج الزوجة إلى إثبات جدارتها ومحبتها أمام الامتحان الصعب.

وفي هذا المقال نقدم بعض من النصائح والمقترحات لتجنب النزاع مع حماتكِ:

1- حاصري المشكلة قبل أن تتطور، فأنتِ أقدر على استيعاب الموقف وأكثر مرونة للسيطرة عليه.

2- حافظي على احترام جدَّة أطفالك مهما كان الأمر، لأن أي تقليل من احترامها أمام الأطفال يعتبر خطأ فادحاً بحقها، كما سيفقد الأطفال احترامهم لجدَّتهم ولكبار السن.

3- حاولي أن تعثري على قنوات الاتصال المناسبة لمناقشة الأمور مع حماتكِ، لا بدَّ أنَّ هناك طريقة ما للوصول إلى التفاهم.

4- يجب أن يكون هدفك هو إشراك والدة زوجكِ بحياتكِ الأسرية دون أن تخترق عالمكِ الخاص، لذلك ابتعدي عن التعامل معها بعدائية، وحاولي أن تمسكي العصى من المنتصف.

5- إن إظهار غضبك من أمر ما هو ما يخلق الصراع حوله، إذا شعرتْ حماتكِ أنَّكِ تقبلتِ الملاحظة برحابة صدر ستكون سعيدة، وسعادتها تعني سعادتكِ مع زوجكِ.

6- حاولي أن تشاركي حماتكِ بعض الاهتمامات والهوايات، سيساهم ذلك بتقليص الفجوة بينكما، وربما تحتاجين للاقتراب من جدَّة أطفالكِ أكثر.

7- لا تدخلي أطفالك في صراعات مع الكبار، ولا تستخدميهم في التجسس أو الابتزاز العاطفي، يمكن أن يساعدوكِ على حمل رسائل إيجابية إلى جدَّتهم لا أكثر من ذلك.

8- حاولي أن تفكري جيداً بالنصائح أو الملاحظات التي تقدمها حماتكِ، ربما يكون بعضها مفيداً لكن النزاع بينكما يصمُّ أذنك عنها.

9- لا تضعي زوجكِ أمام خيارات عاطفية قاسية، يجب أن تسعيا معاً إلى تجنب النزاعات لا إلى الانتصار في المعركة.

10- لا تنسي أن تشاركي حماتكِ المناسبات التي تهمها مثل، عيد الأم، عيد ميلادها...إلخ.