10 نقاط قبل اختيار بدلة العريس لـ ليلة زفاف لا تنسى

تعد بدلة العريس أحد الأشياء التي تكون موضع اهتمام طرفي العلاقة فضلاً عن العائلة، يتوقف على اختيارها السليم - سواء رسمية أو كلاسيكية، إطلالة مميزة تليق بعريس في ليلة العمر.

لذلك، ونقلاً عن "موقع حلوة" تقدم صحيفة "بينكفلا" بعض النقاط الهامة التي يجب تذكرها قبل اختيار وتسوق بدلة العريس لـ ليلة زفاف لا تنسى.

عندما يتعلق الأمر باختيار الملابس، قد يفضل الرجال البدلة الرسمية. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين البدلة الرسمية والبدلة. اليك بعض النصائح لمساعدتك على اختيار المناسب لعريسك:

1. قبل الشراء، يجب عليك البحث عبر الإنترنت عن منافذ بيع وأحدث التصاميم البدل الرسمية.

2. النظر في ميزانيتك. عموما، البدلة الرسمية باهظة الثمن بالمقارنة مع البدل العادية. لذا، عليك أن تتسوق وفقا لمستوى دخلك.

3. من المستحسن دائما شراء البدلة الرسمية من المتجر بدلا من التسوق الأونلاين .

4. تأكد من الحصول على نسخة أولية من البدلة الرسمية التي تخطط لشرائها.

5. اذا كنت تهوى ارتداء الساتان فستكون البدلة "التوكسيدو" الأفضل لك عن البدلة التقليدية، فإن البدلة الرسمية ستكون مناسبة لك أكثر.

6. ارتداء ما تحت البدلة يعد فنًا، يجب ارتداء البدلة الرسمية برفقة قميص أبيض مع ياقة مجنحة أو مطوية. إذا كنت ترغب في ارتداء قميص من لون مختلف، فمن الأفضل أن تختار بدلة معينة.

7. تأكد من تنسيق حذاء أسود مع البدلة، لأن هذا هو ما يتم في الغالب تنسيقه مع البدلة الرسمية.

8. قد ترغب في شراء بدلة رسمية إذا كان حفل زفافك بحدث مسائي.

9. يوم الزفاف يوم غير عادي في حياتك، فلا يمكن أن تجعله وقت تجرب فيه العديد من الألوان والأنماط عندما يتعلق الأمر بالبدلة الرسمية.

10. إذا كنت من متبعي النمط الرسمي، فكل ما عليك فعله هو اختيار البدلة الرسمية لهذا اليوم.

ماسك الزبادي والعسل لترطيب إبط العروس

طبقي هذه الخطوات للعناية بالمنطقة الحساسة قبل الزواج

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك

تويتر

انستغرام