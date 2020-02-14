11 طريقة لتعليم طفلك كيفية التعامل مع الآخرين بطريقة مهذبة

من المهم تعليم طفلك الأساسيات كالحروف الأبجدية والقراءة، ولكن من المهم أيضاً أن تعلمي طفلك الأساسيات في التصرف والسلوك، فهنالك قواعد على الجميع إدراكها والتعود عليها لا يأتي إلا بالاستمرارية وتعلمها منذ الصغر.

هنا نقدم لك أهم القواعد التي عليك تعليمها لطفلك والمواظبة عليها لتصبح طبيعة للتعامل بينه وبين الآخرين

قواعد يجب تعليمها لطفلك

1. قول كلمة «من فضلك» أو «لو سمحت» عند الطلب: هذه من البديهيات على الطفل تعلمها عندما يطلب شيئاً من غيره. وأنت بدورك عليك التعامل بها معه كي يعتاد قولها.

2. قول كلمة «شكراً»: وهذه أيضاً ثاني قاعدة أساسية، فعلى الطفل قول شكراً عندما يقدم له الآخرون شيئاً، مهما كان حجمه أو قيمته.

3. الاستئذان: ليعلم الطفل أن عليه الاستئذان قبل دخول غرفة غيره وإن كانت غرفة إخوته، وكذلك الاستئذان عند الرغبة للخروج واللعب خارج المنزل، أو مغادرة طاولة الطعام عند الانتهاء من تناول الوجبة.

4. احترام الأكبر سناً: تعلم الاحترام يبدأ من أن يتعلم طفلك احترام الأكبر منه، فلا يقاطع حديث الكبار، بل ينتظر إلى أن تكون هنالك وقفة في الحوار ليتدخل. كذلك تعاملك معه باحترام سيرسخ هذه القاعدة.

5. علمي طفلك أن يعامل غيره بالطريقة التي يحب أن يُعامل بها، فإذا كان يشتكي من أن زملاءه بالمدرسة لا يسمحون له بالانضمام للعب معه، هو نفس الشعور الذي يمنحه لأخيه عندما لا يسمح له مشاركته اللعب.

6. مراعاة مشاعر غيره: لا يضحك ويسخر من بكاء غيره وتقبل أن كل فرد يختلف بردود أفعاله ومشاعره.

7. أن يكون إيجابياً: فلا يتحدث بسلبية عن الآخرين وأن ينظر للجهة الإيجابية عند حدوث عراقيل.

8. آداب المائدة: تعلم آداب المائدة مهم جداً في المنزل، فعند الخروج لتناول الطعام في المطاعم أو عند تلبية الدعوات، سيعرف الطفل كيف يجلس ويتصرف. الجلوس بهدوء، غلق الفم عند المضغ وعدم التحدث بوجود الطعام في الفم.

9. الاعتذار: عندما يعلم الطفل أنه مخطئ فعليه أن يتعلم الاعتذار والاعتراف بخطئه.

10. المساعدة: تقديم المساعدة لأصدقائه وسؤال أفراد أسرته إن كانوا بحاجة للمساعدة، كإعداد طاولة الطعام أو ترتيب المنزل من القواعد المهمة بأسلوب التعامل المحترم.

11. الترتيب عند الانتهاء: سواء كانت غرفة الطفل الشخصية أو مكان يلعب به، عليه أن يتعلم ترتيبه عند الانتهاء وتركه بصورة أفضل مما كان عليها.

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