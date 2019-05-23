12 فكرة لتنسيق الحدائق الموسمية

افكار تنسيق حدائق الموسم، مهما كانت مساحتها، تُطلع مهندسة الديكور ريهام فرَّان القراء عليها، في الآتي، من دون الإغفال عن دور هذه الحدائق في جعل الجلسات في الهواء الطلق تحلو خلال الربيع والصيف.

1- قبل تنسيق الحدائق، يجب التفكير في المساحات المتوافرة لها، مع توزيع العناصر فيها بأشكال متوازية أو عشوائيَّة.

2- تنصح مُهندسة الديكور ريهام فرَّان بتوفير العشب الاصطناعي في حدائق الموسم كبيرة الحجم، من دون الضرورة إلى توزيع الشتول والزهرات فيها، ما يُضفي الفسحة.

3- يُستحسن انتقاء الأشجار التي تُحافظ على لونها الأخضر طوال السنة. وبالمُقابل، ونظرًا إلى أنَّ الزهرات بأنواعها موسميَّة، تُزرع أنواعها الشتويَّة والصيفيَّة والربيعيَّة إلى جانب بعضها البعض، وذلك للحفاظ على حدائق الموسم ملوَّنة، مهما كان الفصل.