12 فكرة لتنسيق الحدائق الموسمية

افكار تنسيق حدائق الموسم، مهما كانت مساحتها، تُطلع مهندسة الديكور ريهام فرَّان القراء عليها، في الآتي، من دون الإغفال عن دور هذه الحدائق في جعل الجلسات في الهواء الطلق تحلو خلال الربيع والصيف.
1- قبل تنسيق الحدائق، يجب التفكير في المساحات المتوافرة لها، مع توزيع العناصر فيها بأشكال متوازية أو عشوائيَّة.
2- تنصح مُهندسة الديكور ريهام فرَّان بتوفير العشب الاصطناعي في حدائق الموسم كبيرة الحجم، من دون الضرورة إلى توزيع الشتول والزهرات فيها، ما يُضفي الفسحة.
3- يُستحسن انتقاء الأشجار التي تُحافظ على لونها الأخضر طوال السنة. وبالمُقابل، ونظرًا إلى أنَّ الزهرات بأنواعها موسميَّة، تُزرع أنواعها الشتويَّة والصيفيَّة والربيعيَّة إلى جانب بعضها البعض، وذلك للحفاظ على حدائق الموسم ملوَّنة، مهما كان الفصل.
4- إذا توافرت مساحة كافية، يمكن الاستعانة بالأوعية الضخمة التي تحضن الشتول والزهرات
5- يحلو اعتماد الأشكال الدائريَّة داخل حدائق الموسم؛ وفي شأن الحدائق التي تسمح بدخول السيارات إليها، يجب تغطية الأرضيَّات حيث تمرُّ المركبات ببلاط لا يتبدَّل لونه، مع مرور الوقت.
6- من الضروري توفير الممرَّات في حدائق الموسم، بحيث يخصَّص نحو 60 سنتمترًا، لكلِّ ممرّ، وذلك حتى لا يدوس المارَّة على الزهرات أثناء التجوُّل.
7- يُنصح بزرع الأشجار أوَّلًا بشكل تتداخل فيه ببعضها البعض. أمَّا إذا كانت الأشجار مُتفرَّقة، فمن الضروري تحقيق ديكور في الجدار خلفها. كما يجب زرع الشتول والزهرات أمام الأشجار، بشكل تبدو أقصر منها. مثلًا: إذا كانت الشجرة بطول متر ونصف المتر، يجب زرع الشتول، التي لا يتعدى طولها الـ 50 سنتيمترًا، أمامها. ومن الطبيعي أن يفترش العشب الاصطناعي الأرض بين الأشجار، ما يمنح المكان شكل المدرَّجات.
8- إذا توافرت مساحةٌ كافيةٌ، يُمكن الاستعانة بالأوعية الضخمة التي تحضن الشتول والزهرات، مع إكساء هذه الأوعية بالحجر من الخارج، أو طلائها بشكل جذَّاب.
9- في حال حضور حوض السباحة في الحدائق الكبيرة، يجب تخصيص ممرّ واسع حوله، حتَّى لا تتساقط الأزهار فيه.
افكار تنسيق حدائق الموسم تشمل العناية بالـ"بيرغولا"
10- إذا وُجدت الـ"بيرغولا"، يجب توزيع الزهرات في أوعية تتدلَّى من السقف.
11- يحلو تزيين حدائق الموسم بقناطر مكسوَّة بالحجر، على أن تحضر إلى جانبها قطع قديمة، كالجرن والجرار.
12- تضفي أشجار البلح جماليَّة في الحدائق، ولكن لا يجب توزيعها على الأطراف، بل يُستحسن أن تتوسَّط المساحة، على غرار الأرز والتويا.
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