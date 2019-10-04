13 سبب للنسيان لدى الشباب.. أهمها تناول الوجبات السريعة

لا يقتصر النسيان على كبار السن فقط، بل صار عدد من الشباب يعانون من نسيان بعض الأمور الحياتية المهمة، سواء في العمل، أو الحياة الشخصية، ما يجعلهم في حالة قلق وذعر، فهل هذا دليل على مرض الزهايمر أم له أسباب أخرى؟

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد كامل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، إن النسيان من الأمور الطبيعية عن كل الأشخاص، وأن المخ يقوم باحتفاظ الأشياء الهامة، وترك المعلومات غير الضرورية، ونسيانها، وذلك من لراحة وتحسين وظائف المخ.



وأضاف كامل أن بعض الشباب يعاني من النسيان المتكرر، وتذّكر الأمور الهامة بعد فوات أوقاتها بفترة، وذلك في عمر العشرينات والثلاثينات، لأسباب عدة، وأهمها: