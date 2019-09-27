6 نصائح للتخلص من اكتئاب فصل الخريف

يعاني كثير من الناس كل عام من حالة نفسية باتت تسمى " إكتئاب الخريف" والتي تحدث حين يبدأ فصل الخريف بالقدوم، حيثترتبط هذه الحالة مع تقلبات الطقس التي ترافق قدوم الشهر وتغيير التوقيت من الصيفي الى الشتوي، كما أن الليل يطول ويقصر النهار فتتقيد ساعات خروج الاشخاص من البيت، وتحدث اضطرابات في مواعيد النوم يرافقه قلة النشاط وتناول المزيد من الاطعمة.

ويصيب الاكتئاب الخريفيا لأعمار كافة ومن كلا الجنسين ويصنف ضمن درجات تبدأ بالخفيفة فالمتوسطة والشديدة، ويصيب الكثير من الاشخاص حول العالم وليس مختص بمكان أو منطقة معينة.

ويبحث هؤلاء ممن يعانون من اكتئاب الخريف عن طرق ونصائح صحية تساعدهم في التخلص من هذا الشعور بعيدا عن تناول الادوية المضادة للاكتئاب. وفي هذا الصدد قدم موقع طقس العرب عددا من النصائح للتخلص من اكتئاب الخريف:

الحرص على فتح الستائر اثناء النهار لاعطاء منزلك المزيد من الاشراق الذي يساهم في التخلصمن الاكتئاب. الاهتمام بنوعية الغذاء،حيث يؤكد خبراء التغذية أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي:

1-الحمض الأميني (التربتوفان) الذي يعتبر مكون أساسي للناقل العصبي "السيروتونين" في المخ، ويوجد في الدجاج والسمكوالجبنة البيضاء والشوفان.

2-الكربوهيدرات المعقدة التي تتوفر في الأرز الكامل والخبر الأسود والفواكه والخضراوات والبقوليات. وتحافظ الكربوهيدرات على مستوى الجلوكوز في الدم.

3-الكالسيوم والحفاظ على مستواه في الدم، حيث أن الضغوط النفسية والعصبية تقلل مستواه في الدم، ويوجد في الحليب ومنتجات الالبان.

4-الدهون غير المشبعة التي توجد في زيت الذرة، زيت دوار الشمس.

5- فيتامينات "ب1 وب2" والنايسن وفيتامين أ، فيتامين ج، التي تحسن وظائف الجهاز العصبي في الإنسان، وجميعها تتوفر في البروتينات الحيوانية والخميرة والحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة.

6- المغنيسيوم الذي يتسبب نقصه بالاكتئاب، ويوجد في الخضراوات الورقية والبذور والمكسرات والبقوليات. * ومن طرق التخلص مناكتئاب الخريفالخروج في نزهات خارج البيت حتى وان كانت لمدة قصيرة، حاول ان تمشي أو تتناول الغداء أو الجلوس في الحديقة.تجنُب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي؛ كونها من المنبهات. * وأخيرا، ممارسة الرياضة من أهم الأمور للتخلص من الطاقة السلبية الموجودة لديك.

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