14 نصيحة تجنبك الإنتفاخ بعد إفطار رمضان

أيام ويحل علينا شهر رمضان الكريم، وفي هذا الشهر وبعد فترة صيام طويلة ومع الشعور بالجوع والعطش قد يلجأ البعض للأكل بشراهة وهو ما يؤدي لمشاكل صحية عديدة منها انتفاخ البطن.

ويعد انتفاخ البطن من المشاكل التي تحدث للكثيرين في رمضان، وله آثار سلبية على الصحة كشعور بعدم الراحة وألم البطن كما أنه يسبب الغازات.

ونرصد لكم بعض النصائح لكي تتجنب انتفاخ البطن بعد إفطار رمضان وهي:

1- يجب تهيئة المعدة للطعام وبداية الإفطار بكوب ماء ثم التمر وتناول الشوربة.

2- لتحسين الهضم ينصح بشرب اللبن الرائب مع وجبة الإفطار.

3- لا تفرط في تناول الطعام وتناول باعتدال، وتجنب امتلاء المعدة.

4- تناول الطعام تدريجيًا وامضغه بطريقة جيدة.

5- ركز في طعامك على الخضروات.

6- التقليل من التوابل والملح والبهارات في الوجبات.

7- لا تتناول المشروبات الغازية مع وجبة الإفطار.

8- لا تتناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة.

9- شرب الكافيين بعد ساعة أو أكثر من الإفطار.

10- شرب المشروبات العشبية بدلاً من الكافيين فهي تحسن عملية الهضم.

11- لا تفرط في تناول الماء والسوائل خلال الإفطار

12- قلل من الأطعمة الدسمة والمقلية.

13- مارس الرياضة بعد تناول الإفطار بـ 4 ساعات لتحسين عملية الهضم.

14- لا تنام بعد الإفطار مباشرة.

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