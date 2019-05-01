16 جاكيت بليزر طويل تُناسب‎ فصلي الربيع والصيف (صور)

ها هو فصل الصيف يطرق الأبواب ليحمل معه طاقة إيجابية وأشجار مزهرة ،شمس وبحر، طقس جميل ومنعش، يعطينا شعور بالفرح وبالتجدد، ورغم تحسن الطقس لكن تصادفنا في أغلب الأيام نسمات باردة نحتاج فيها إلى جاكيت خفيف خصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب والصائم يشعر بالبرد في معظم الأحيان.

ويعتبر البليزر الطويل من أكثر القطع أناقة لفصلي الربيع والصيف، ومفضلة لدى الكثيرين، كونه يعطي إطلالة كلاسيكية جميلة وبسيطة، فهو يتربع هذا الموسم على العرش ليكون الصيحة الأكثر تداولاً في ربيع وصيف 2019 كقطعة مميزة تليق بالفتاة العصرية بمختلف قصاته وألوانه.

جمعنا لكِ عزيزتي جاكيتات بليزر طويل بألوان منعشة وجذابة، اختاري المناسب لبشرتكِ:

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