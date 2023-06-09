2 من أفضل سيرومات صيف 2023 للبشرة الحساسة.. لإطلالة أكثر جمالًا

لا تخلو جميع أنواع البشرة المختلفة سواء العادية، المختلطة أو الدهنية من المشاكل المختلفة التي تصيب الطبقات المتباينة للبشرة من الطبقة الأولى العليا في البشرة حتى الطبقة الأكثر عمقا للبشرة.

وتختلف البشرة الحساسة عن باقي أنواع البشرة الأخرى بسرعة تأثرها بالعوامل الجوية والكيميائية وعوامل الطقس المختلفة وأنواع الأشعة المختلفة التي نتعرض لها يوميا التي تضر بالبشرة ويصل ضررها أحيانا من إصابة طفيفة إلى إصابات يستمر ضررها لمدة أكثر من ستة أشهر على البشرة.

ونقدم لك في هذا المقال اثنين من أكثر وأفضل السيرومات التي تعمل على حماية البشرة الحساسة والبشرة المعرضة لظهور البثور أو الحبوب.

أفضل سيرومات صيف 2023 للبشرة الحساسة

سيروم التبييض من باربرا ستورم

تشتهر العلامة التجارية المشهورة للعناية بالبشرة، الدكتورة باربرا ستورم، بتركيباتها النظيفة والموجهة نحو الحلول التي تعالج البشرة بدون مكونات قاسية أو مضرة بالبشرة، مما يجعلها قابلة للاستخدام من قبل أي شخص يبحث عن منتجات تتميز بخفتها وعدم احتوائها على مكونات ضارة.

تتبع العلامة أيضًا معايير الاتحاد الأوروبي لتطوير المنتجات، والتي تعتبر صارمة ولا تسمح بتضمين أكثر من 1000 مكون يمكن للعلامات التجارية الأمريكية استخدامها مجانا.

سيروم لطيف للغاية بحيث يمكن لمن لديهم بشرة شديدة الحساسية (حتى أولئك الذين يعانون من البقع الوردية على الوجنتين وخط الT) استخدامه بشكل مريح.

تأتي قوتها من مستخلصات نباتية مثل الرجلة والباتريلوس أوفينوس، وهو فطر ذو خصائص مهدئة، بالإضافة إلى الزنك المهدئ وحمض الهيالورونيك المرطب.

يقسم معجبو هذا المنتج بقدرته على إزالة البثور، وتلاشي ندبات حب الشباب، وإزالة اللون الباهت حتى الكلف الذي ينتج من الشمس والتصبغات المزمنة.

إنه خيار رائع لأولئك الذين يريدون شيئًا لطيفًا جدًا أو الذين لديهم بشرة حساسة سريعة التفاعل مع أي مؤثر خارجي.

يتوفر المنتج بسعر يبدأ من 200 دولار.

من "سكين بيتر" سيروم "ألفاريت كليرينج"

تتميز تركيبات SkinBetter Science التي يتم اختبارها إكلينيكيا من قبل أطباء الجلد بشكل دوري في مختبرات العلامة بشكل دوري يكونها الأمثل للبشرة الحساسة.

وتصف خبيرة المنتجات المسؤولة عن تطوير المنتجات في الشركة "أنا شخصياً أستخدم هذا المنتج عند الحاجة" ، كما يصف طبيب الأمراض الجلدية المعتمد في ألاباما الدكتور كوري إل هارتمان، عن كونه أحد أفضل السيرومات الملائمة للبشرة الحساسة وخصوصا للذين يبحثون عن سيروم مرطب آمن للاستخدام حتى في حالة ظهور البثور.

أيضا يتضمن مصل AlphaRet Clearing حمض اللاكتيك، وهو حمض ألفا هيدروكسي قوي، جنبا إلى جنب مع مضادات الالتهاب ومضادات الزيت من النياسيناميد والزنك، وحمض الهيالورونيك المرطب، والعديد من المستخلصات النباتية لتهدئة البشرة وتهدئتها وتغذيتها. إنه منتج فعال حقا.

يتوفر المنتج ابتداء من 100 دولار