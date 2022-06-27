20% من الناس لا يرون هذا الوهم البصري، فما السبب؟ تم تداول وهم بصري جديد على نطاق واسع عبر الإنترنت. صورة تخدع العقل حيث يمكنك رؤية ثقب أسود يستمر في التوسع والانكماش عندما تراه. وقد أشارت عدة تقارير إلى اللغز باسم "الفتحة المتوسعة".

يتكون هذا الوهم الديناميكي من نقاط سوداء ، تشبه كرات صغيرة بيضاوية الشكل ، فوق خلفية بيضاء. هناك رقعة سوداء بدون مخطط تفصيلي محدد بالضبط في وسط الصورة. تبدو هذه الرقعة السوداء الضبابية وكأنها ثقب ، وتستمر في التمدد عند تثبت عينيك عليها.

تقول التقارير أنه على الرغم من أنه من الواضح أن الثقب الأسود في منتصف الصورة يستمر في التمدد عندما نحدق فيه ، إلا أن 20% من الناس لا يرون هذا التوسع. هذا الاختلاف الصارخ يستدعي الانتباه نحو الفهم الصحيح للآلية الكامنة وراء كيفية عمل هذا الوهم.

20% من الناس لا يرون هذا الوهم البصري، فما السبب؟

ماذا يرى الناس في الوهم؟

كما أوضحنا من قبل ، يرى معظم الناس أن الرقعة السوداء أو الثقب الأسود يستمران في التوسع بينما نحدق في الصورة. يخلق الثقب الأسود وهمًا بوجود مادة مظلمة مجوفة تنتشر باستمرار على الخلفية البيضاء وتبتلع الكرات الإهليلجية السوداء بداخلها. ومع ذلك ، يرى الآخرون الذين لا يرون الوهم أعلاه أنها مجرد بقعة سوداء ثابتة . هؤلاء الأفراد لا يدركون التوسع.

20% من الناس لا يرون هذا الوهم البصري، فما السبب؟

ماذا يقول الباحثون عن الوهم

أوضح الباحثون أن معدلات تغيير قطر البؤبؤ ترتبط بشكل كبير بالحركة الوهمية. "أساس هذه الأوهام الساطعة / المظلمة هو حقيقة أن إدراك الضوء ، بشكل عام ، لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبارامترات الفيزيائية ؛ ومن ثم ، يعتمد النظام المرئي على القيود البيئية لتوليد فرضيات إدراكية ، في معظم الحالات ، تحقيق النجاح السلوكي للرؤية بشكل عملي"، كما يقول تقرير بحثي يشرح هذا الوهم البصري. نُشرت الدراسة في مايو 2022 في مجلة Frontiers in Human Neuroscience. "عادةً ، عند النظر إلى النمط أدناه ، تتميز التقارير الذاتية للمراقبين بإدراك منطقة مركزية تتوسع تدريجياً ، تحدث على مدى عدة ثوانٍ،" قال الباحثون وأضافوا أن ما يقرب من 20٪ من المشاركين الذين شاركوا في الدراسة لم يدركوا التوسع الوهمي."

أجريت الدراسة على 50 شخصًا يتمتعون برؤية طبيعية. طُلب من المشاركين تقييم حجم الحركة الوهمية أو توسع الثقوب السوداء ، وتوقع هؤلاء درجة اتساع حدقة العين، مقاسة بأداة تعقب العين.

الأشخاص الذين لديهم المزيد من التغييرات في قطر بؤبؤ العين ، صنفوا شدة الوهم بأنها عالية. أولئك الذين لم يلاحظوا أي تغيير لم يكن لديهم أي تغيير في قطر البؤبؤ.

خلص الباحثون إلى أن اتساع حدقة العين أو انقباضها لا يسترشد بمحيطنا فحسب ، بل يتم توجيهه أيضًا من خلال خيالنا وإدراكنا.

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