3 أبراج تتمتع بذكاء خارق ماهي؟

تختلف نسبة الذكاء لدى كل برج من الأبراج، إلا أن كل برج يتمتع بنوع معين من الذكاء وهو أكثر ما يميزه، اكتشفوا نوع وطبيعة الذكاء لدى كل برج.

فـبرج الأسد على سبيل المثال يتمتع أكثر بالذكاء الإجتماعي حيث يمكنه التعامل مع مختلف الأشخاص دون أن يخسر أيًا منهم حتى عندما تتوتر الأوضاع أو في المواقف الصعبة.

أما برج الجدي فهو يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء المنطقي الذي يستمده من قدرته الهائلة على التحليل وجمع التفاصيل وربط الأمور بعضها ببعض لذلك يصل دائمًا إلى استنتاجات بعيدة قد لا تبدو واضحة من اللحظة الأولى.

في حين يتمتع برج الدلو بسرعة البديهة وهو ما يسمح له بالخروج من أي موقف بدبلوماسية شديدة ودون خسائر، فهو من أكثر الأبراج ذكائًا على الإطلاق.

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