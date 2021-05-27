3 أخطاء يرتكبها أغلب الرجال عند اختيار الملابس الداخلية

لا يفكر الرجال الأكثر أناقة إلا في العلامات التجارية أثناء اختيار ملابسهم الداخلية. وغالباً ما ينسون أن الأمر يعتمد على نوعية وجودة القماش وأيضًا نمط ملابسك الداخلية...

إليك بعض الأخطاء التي يرتكبها الرجال عادةً أثناء انتقاء أو ارتداء الملابس الداخلية:

انتقاء الملابس الداخلية الضيقة جدًا

في المرة القادمة عندما تستثمر في ملابس داخلية ، لا تذهب إلى الملابس الضيقة جدًا ، لأنها لن تمنحك مساحة التنفس الضروية. يواجه الكثير من الرجال لحظات محرجة في الأماكن العامة بسبب ملابسهم الضيقة. بعد قولي هذا ، لا ينبغي أن تكون ملابسك الداخلية فضفاضة أيضًا لأنها لن تخدم أي غرض.

اختيار الملابس الداخلية الخاطئة مع ملابسك

هناك أنماط مختلفة من الملابس الداخلية المتاحة للرجال، من السروال القصير إلى البوكسر. لكن معظم الرجال لا يعرفون نوع الملابس الداخلية التي يجب أن يرتدوها تحت سراويلهم حسب المناسبة. على سبيل المثال، البوكسر هو الأسوأ تحت البنطال الرسمي. لأنه لن يعطي الشكل المثالي لسروالك، حيث يمكن أن يتجعد تحت البنطال ويعطي تأثيراً غير لطيف.

اختيار اللون الخطأ والطباعة

يحب الكثير من الرجال اختيار الملابس الداخلية المطبوعة أو الزاهية. بينما يبدو غير تقليدي ، تحتاج أيضًا إلى ارتداء الملابس وفقًا لعمرك. إذا كنت تتبع كتاب قواعد الموضة الخاص بالرجل النبيل ، فيجب عليك دائمًا شراء الملابس الداخلية بدرجات اللون الأبيض أو الرمادي أو الأسود. يبدو هذا أنيقًا ولا يعطي انطباعًا بأنك لم تخرج بعد من سن المراهقة. ثانيًا ، لا يمكنك أن تخطئ في ارتداء ملابس داخلية مطبوعة أسفل بنطالك الأبيض ، حيث ستكون هذه المطبوعات مرئية وستكون محرجًا لك في الأماكن العامة.

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