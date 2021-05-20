آثار مظهر الرجل الخارجي على نظرة النساء!

هيئتك الشكلية وإطلالتك الخارجية لها تأثير كبير على نظرة النساء لك، فالأمر لا يتعلق فقط بالوسامة أو مدى تناسق الجسم، وإنما هناك عوامل كثيرة تتحكم في هيئتك، ومدى جاذبيتك في عيون النساء.

عليك أن تهتم جيدا باختيارك لملابسك، وأن تنتقي الأزياء التي تركز على نقاط القوة في مظهرك وأن تبتعد عن قطع الملابس التي تجعلك تبدو غير جذاب، وذلك حتى تترك انطباعا أوليا إيجابيا، وبالتالي ستكون نصيحتنا الأولى لك هي: انتقِ ملابسك بذكاء، فالمرأة يلفت نظرها الرجل المهندم ذا الإطلالة التي تعكس ثقته بنفسه وذكاءه الاجتماعي.

فإذا كنت ترتدي ملابس رثة أو واسعة عليك أو غير متناسقة الألوان، أو ذات تصميم غريب، فإن الانطباع الذي ستتركه لدى المحيطين بك، وخاصة من النساء، هو أنك شخص مهمل لا يهتم بنفسه ولا يعرف مبادئ العناية الشخصية باختيار الملابس اللائقة المهندمة، وبالتالي ستصيبهم حالة من النفور اتجاهك.

اقرأ النصائح التالية لكي تعرف بعض الحيل لاختيار ملابسك بشكل صحيح يعزز اطلالتك النهائية ويزيدك جاذبية وسحرا:

عليك أولا أن تدرك أن جاذبية الرجل تنبع أولا من ثقته بنفسه، وبالتالي اذا كنت تؤمن أنك جذاب سترى النساء جاذبيتك الحقيقية، فمهما كان جسمك رياضيا ممشوقا ووجهك وسيما وملابسك متناسقة، لا بد أن يعزز ذلك الجرأة والشخصية اللافتة الساحرة.

وإذا كنت تعاني من زيادة بالوزن، فعليك أن تحاول ممارسة بعض التمارين البسيطة أو المشي لمدة ساعة يوميا لكي تنقص هذه الكيلوجرامات الزائدة وتستعيد قوامك الرياضي المشدود، كما أن ممارسة الرياضة ستخلصك من التوتر العصبي وتجعلك أكثر سعادة.

عليك بعد ذلك أن تختار ملابسك بشكل جيد. انتقِ الملابس التي تعزز هيئتك الجسدية، فإذا كنت قصير القامة فاختر الملابس ذات الألوان الموحدة حتى تبدو أكثر طولا، وكذلك انتقِ الجواكت القصيرة والبنطلونات ذات الخصر المنخفض وغير الواسعة حتى تجعل ساقيك أطول قليلا، وتجنب الملابس المخططة بالعرض، وإذا كنت ممتلئا عند منطقة الخصر فلا ترتدي التيشرتات القطنية الضيقة، واستبدلها بالقمصان ذات الأزرار والصديرية العصرية أو الكارديجان الخفيف.

حاول أيضا أن تتابع أحدث صيحات الموضة بالنسبة للألوان والخامات والتصميمات المختلفة للملابس، وكذلك حاول الحصول على تصفيفة شعر عصرية وأن يكون ستايل لحيتك وشاربك عصريا ومناسبا لشكل وجهك وطبيعة شخصيتك.

اهتم أيضا بتصرفاتك ولغة جسدك وإشاراتك الحركية المختلفة، فأحيانا يكون الرجل وسيما، ولكن تصرفاته العنيفة العصبية تجعله بغيضا ومنبوذا في عيون المحيطين به. احرص على إظهار الجانب الطريف من شخصيتك، وأطلق النكات من وقت لآخر خاصة في التجمعات الاجتماعية غير الرسمية، وكذلك أظهر كم أنت شخص متعاون ومتواضع.

لا تنسَ أن تحتفظ دائما بالنظرة المتبادلة من العين للعين، فهذا يعني أنك شخص صادق لا تحب الكذب والخداع، كذلك تبين كم أنت شخص واثق من نفسك وتريد التعرف على الآخرين حقا ولا تحب التعالي والغرور.

كذلك لا يهمك أبدا الاهتمام بنظافتك الشخصية، فاحرص على قص أظافرك وتقليم شعرك ولحيتك واستعمال مزيل العرق، وانتقِ عطرا ذا رائحة جذابة وساحرة، ولا تنسَ استعمال معطر الفم خاصة اذا كنت مدخنا، لأن رائحة الدخان ستظهر حتما عند تبادلك الحديث مع المحيطين بك ما لم تقم بالقضاء على تلك الرائحة الكريهة باستخدام معطر جيد.

وأخيرا، اعلم أن جزءا كبيرا من جاذبيتك يتوقف على سلوكك الشخصي، فاحرص على أن تكون صادقا في كل تصرفاتك، وأن تحاول التصرف بحكمة وذكاء بتقديم الدعم والمساندة لمن هم أقل منك خبرة ومكانة، فهذا سيزيدك جاذبية وسحرا، لأنك شخص ناجح تقدم المعونة ولا تتخوف من المنافسة.

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