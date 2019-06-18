3 أعشاب هندية مجربة لشعر صحي وطويل

هل ترغبين بشعر كثيف وطويل مثل شعر الهنديات؟ هل ترغبين بأن يكون شعرك صحي وكثيف؟

يعتبر الشّعر المجعد أو الباهت والمُتقصّف مظهر غير مألوف لدى المرأة الهندية، إذ يتميّزن بالشّعر الطّويل، والنّاعم كالحرير، فيمكن امتلاكه بالعناية المستمرّة وتطبيق بعض الأعشاب الهندية التي تعمل على تغذية، وتقوية بصيلات الشّعر وجعله ناعماً ولامعاً.

وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل الأعشاب الهندية:

1- عشبة براهمي: تعتبر عشبة براهمي من أشهر الأعشاب التي تمنع تساقط الشعر وتحفز على نموه، يمكن خلط عشبة براهمي مع أي نوع زيت تفضل، ثمّ وضعها على فروة الشعر.

2- عشبة الميرامية: تعتبر الميرامية من الأعشاب التي تساعد على نمو الشعر، بحيث يمكن خلطها مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ثمّ وضعها على فروة الشعر.

3- التوت الهندي: يتم وضع ثمار التوت الهندي مع زيت جوز الهند على النار حتّى تغلي ثمّ تترك لتبرد، ثمّ توضع على فروة الشعر، وأيضاً يمكن أن يؤكل التوت الهندي كفاكهة لأعطاء فوائد نمو الشعر والحفاظ عليه.

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