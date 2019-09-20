3 أفكار مختلفة لمكياج بسيط وناعم في العمل

إذا كنتِ تجدين صعوبة في تطبيق مكياجك اليومي لإطلالتك في العمل، فلقد انتقينا لكِ مجموعة ملفتة لعدد من أساليب مكياج العمل المميز، إضافة إلى صيحات وأفكار مختلفة لمكياج بسيط للعمل.

طريقة عمل مكياج بسيط للعمل

الخطوة الأولى:

ابدئي بترطيب بشرتك أولاً، بعدها وزعي كريم الـ BB أو CC الذي سيمنحك تغطية كاملة وخفيفة وطبيعية أكثر بعكس كريم الأساس الثقيل.

الخطوة الثانية:

طبقي الكونسيلر تحت عينيكِ، ووزعيه بعناية بالاسفنجة الرطبة، ومن ثم وزعي طبقة خفيفة من البودرة المطابقة للون بشرتك الطبيعي، حتى تمتص أي زيوت موجودة في بشرتك، ولتحافظي على مكياجك فترة أطول.

الخطوة الثالثة:

حددي حواجبك باستخدام قلم تحديد مماثل تماماً للون شعرك الطبيعي، وبالتالي ستحصلين على حواجب ممتلئة ذات مظهر طبيعي خلاب.

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