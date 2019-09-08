4 نصائح اعتمد عليها عند الارتباط بزميلك في العمل

يعد العمل من الأماكن التي قد يلتقي فيها المرء شريك حياته المستقبلي، لكنه أحيانا يؤدي لتضارب بين الحياة الزوجية والمهنية، بما يهدد بانهيار الزواج.

وهنا نورد لكم مجموعة من النصائح التي يجب على المرء أخذها بالاعتبار إذا ارتبط بإحدى زميلاته في العمل:

التعامل بمهنية

يجب أن تفصل بين طريقة تعاملك مع شريك حياتك في العمل، وتعاملك معه في المنزل، ولا تتناقش معه في أي مشاكل، تتعلق بالمنزل خلال وجودكما بالعمل.

لا تناقش مشاكل العمل بالمنزل

كذلك الحال ينطبق عند عودتكما للمنزل، فيحب أن تتجنبا الحديث، عن مشاكل العمل، في المنزل، بل اعمدا للاسترخاء، ومارسا حياتكما الطبيعية بالمنزل.

لا تتنافسا بشكل سلبي

التنافس من الأمور الجيدة في أي عمل، لكن يجب أن تحذر من أن يكون هذا التنافس بينك وبين شريك حياتك في العمل سلبيًا، ويؤثر على علاقتكما، ويؤدي لنشوء خلافات بينكما.

تجنب الغيرة

قد يضطر أحد الزوجين للتعامل مع أشخاص من الجنس الآخر، وهو ما قد يجعل الطرف الآخر يشعر بالغيرة، وهنا يجب أن يتحلى بالحكمة والمرونة.

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