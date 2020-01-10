3 أمراض خطيرة تحاربها عشبة الشعير

كما انه يحتوي على مادّة السيلينيوم وهي مادّةٌ تحافظ على الجلد وتحمى البشرة وتمنع الأورام المختلفة كأمراض أورام سرطان الجلد ، سرطان البروتستاتا، والثدي .
-يتكون الشعير من مجموعة من الأحماض الأمينية الغير مشبعة وهى التي تستخدم بفعلية عالية في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم كما يساعد على تخفيف الوزن بصورة ملحوظة ، فضلا عن أنه يساعدك على الشعور بالشبع وسد الشهية .
-تحتوى حبات الشعير على مجموعة كبيرة من الفيتامينات و المعادن وكمية من السكر , كما يحتوي الشعير أيضًا على نسب من الأملاح الضرورية للجسم من " الكالسيوم و الزنك و الفسفور و الحديد" مما يجعل تناوله ضروري للكائنات الحية .
وينصح خبراء التغذية بتناول الشعير ضمن البرامج الغذائية لفقدان الوزن لاحتوائه على العديد من الفوائد التى يحتاجها الجسم، وتستخدم حبات الشعير كمشروب سحري لفقدان الوزن وفى أنظمة الرجيم الصحية.
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