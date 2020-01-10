3 أمراض خطيرة تحاربها عشبة الشعير

كما انه يحتوي على مادّة السيلينيوم وهي مادّةٌ تحافظ على الجلد وتحمى البشرة وتمنع الأورام المختلفة كأمراض أورام سرطان الجلد ، سرطان البروتستاتا، والثدي .

-يتكون الشعير من مجموعة من الأحماض الأمينية الغير مشبعة وهى التي تستخدم بفعلية عالية في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم كما يساعد على تخفيف الوزن بصورة ملحوظة ، فضلا عن أنه يساعدك على الشعور بالشبع وسد الشهية .

-تحتوى حبات الشعير على مجموعة كبيرة من الفيتامينات و المعادن وكمية من السكر , كما يحتوي الشعير أيضًا على نسب من الأملاح الضرورية للجسم من " الكالسيوم و الزنك و الفسفور و الحديد" مما يجعل تناوله ضروري للكائنات الحية .