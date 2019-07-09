3 أمور تحدث في عملك لا تخفيها عن زوجك أبداً

لبناء علاقة قوية وتجنب انعدام الثقة، إليك زائرة موقع بانيت وصحيفة بانوراما الكريمة ثلاثة أمور لا يجب إخفاؤها عن شريك الحياة:

1. كيفية إنفاق أموالك

قد تظنين أنّ من المقبول إخفاء غرض أو غرضين قمت بابتياعهما لتجنب النقاش الزوجيّ، لأنك عند تراكم الديون وفقدانك السيطرة، سيغضب لأنك وضعت الثنائي في هذا الموقف.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإخفاء مشترياتك، فسوف تكون مصدراً للتوتر، ولن تتمتعي بها من دون الشعور بالذنب والقلق بسبب الأعباء المالية، أو بسبب القلق من غضب زوجك المحتمل.



2. الوقت الذي تقضينه مع أفراد لا يحبّهم شريك حياتك

إذا لم يكن شريك حياتك يحبّ أحد أصدقائك، والتقيته، وقمت بإخفاء ذلك، فإنّ ذلك يعرّض حرّيتك الفردية من حيث التعبير عن احتياجاتك الشخصية. أفصحي، وكوني مسؤولة عن نفسك، من دون الحاجة إلى موافقة من شريك حياتك.



3. متاعب تواجهينها في العمل

صراخ رئيسك في العمل سيّء لدرجة أنك لا تودين إخبار شريك حياتك. لكن إخفاء العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى فصلك أو تسريحك من وظيفتك، لن يؤدي إلا لجعل الوضع السيئ أسوأ من ذلك، وستتجاوز المشكلة أمر العمل لتتمحور حول مشاعره اتجاه إخفائك هذه المعلومات.



للمزيد عن صحتك وجمالك:

الأمومة وصعوبات بيئة العمل

6 مؤشرات على ضرورة ترك وظيفتك فورًا!