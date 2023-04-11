البوابة - تألقت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين بإطلالة كلاسيكية أنيقة من توقيع المصمم الهولندي من أصول مغربية محمد بن شلال خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالتهما وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى اليابان اليوم 11 نيسان 2023 .

3 إطلالات ساحرة للملكة رانيا العبدالله من زيارتها لليابان

أناقة واحتشام

شاركت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي على صفحة فيسبوك مجموعة من الصور ورسالة قصيرة شكرت بها إمبراطور اليابان وزوجته على حسن الاستقبال "مع جلالة الملك وولي العهد الأمير الحسين في قصر طوكيو الإمبراطوري اليوم. ممتنة للضيافة والاستقبال الكريم من جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو".

وتميزت إطلالة الملكة رانيا منذ اليوم الأول بالأناقة والاحتشام واللمسة الكلاسيكية التي عودتنا عليها، ومن أبرز هذه الإطلالات، رداء باللون البيج من توقيع دار بن شلال (Benchellal) ، للمصمم الهولندي من أصل مغربي محمد بن شلال، وهو فستان مع ياقة ضخمة وأكمام سوار وجيوب دائرية كبيرة الحجم وأزرار قماشية متناسقة. أما حقيبة اليد فكانت باللون البني ومصنوعة من الجلد المظفر من ماركة فندي العالمية. وأكملت جلالتها الإطلالة بحذاء باللون البيج من ماركة (jenniferchamandi) . في حين اعتبر الكثير من خبراء الأزياء الحزام الذهبي القطعة الأكثر إبهاراً في الإطلالة وهو من ماركة (Marni) ومصنوع من جلد الخروف مع فيونكة ذهبية كبيرة.

أما الإطلالة الثانية فكانت مستوحاة من موسم الكرز الذي تشتهر به طوكيو في الربيع، وجاء باللون الوردي الروز الفاتح مع أزهار من نفس اللون، وهو عبارة عن قطعتين قميص قصير، وتنورة طويلة من ماركة زيمرمان، وهي ماركة أزياء أسترالية فاخرة. تأسست عام 1991 من قبل الأختين نيكي وسيمون زيمرمان. اختارت لهما الملكة رانيا حذاء ناعماً باللون الوردي الفاتح من ماركة كريستيان ديور الفرنسية، وحقيبة من الساتان الأبيض من (gabrielahearst). وشاركت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على الإنستغرام صورة لها برفقة السيدة يوكوك يشيدا وكتبت: "من لقائي مع السيدة يوكو كيشيدا، زوجة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، في طوكيو اليوم".

أما الاطلالة الثالثة فكانت عبارة عن بدلة باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء الفرنسي ألكسندر فوتييه، من مجموعة خريف 2022 نسقتها الملكة رانيا مع حذاء مصنوع من الساتان باللون الأحمر من ماركة (GIANVITO ROSSI). أما حقيبة اليد التي نسقتها جلالتها مع الإطلالة فكانت من ماركة ديور باللون الأسود مطرزة بالتول واللآلئ الملونة.

وتعتبر الملكة رانيا العبدالله أحد أبرز أيقونات الموضة في العالم اليوم، حيث تجمع بين الأناقة والفخامة الملكية والبساطة والاحتشام العربي الإسلامي، فهي تحرص دائماً على تعديل التصاميم العالمية التي تقوم باختيارها لتتماشى مع العادات والتقاليد العربية الاصيلة وتدمجها برشاقة مع البيئة الشرقية المحافظة، وهذا ما جعل حضورها على الساحة العالمية للأزياء والموضة متميزاً عن غيرها.

المصدر: صفحات جلالة الملكة رانيا انستغرام - فيسبوك

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