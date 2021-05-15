3 تمارين سهلة يمكن أن تحسن أعراض عدوى كوفيد -19

يُنصح معظم الناس بأخذ الأمور بسهولة عند الإصابة بعدوى كوفيد-19 . وبصراحة، من سيفكر في التمرين عندما تبدأ الأعراض بالظهور...

حسنًا، هناك بعض الدراسات التي تشير إلى فائدة الأنشطة الخفيفة في مساعدتك على التعافي بشكل أسرع. هنا في هذه المقالة ، سنخبرك بثلاثة أنواع من التمارين التي يمكن أن تساعدك دراسة حديثة على التعافي من كوفيد-19. ولكن تذكر من المهم للغاية استشارة طبيبك المعالج قبل محاولة هذه التمارين ...

أنواع التمارين

تضمن البرنامج تمارين هوائية للشفاء العاجل من فيروس كوفيد -19 ، وهو فيروس يصيب الرئتين.

المشي

المشي هو أفضل وأبسط تمرين يمكن للمرء أن يمارسه يوميًا. ولكن يجب على المرء أن يتجنب الخروج من المنزل في نزهة على الأقدام. من الأفضل أن تمشي داخل منزلك أو حديقتك أو على جهاز المشي. يمكن أن يساعدك المشي لمدة ساعة واحدة أيضًا على حرق 200-350 سعرة حرارية.

تدريبات تقوية الذراعين

تتضمن تقوية الذراعين تمارين مثل رفع الأثقال ، فلا تخف ، ليس عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو رفع الأثقال الثقيلة. يمكنك رفع غرض منزلي من وزن 1-2 كجم. لتحسين قوة عضلات الذراعين ، يجب تخصيص 5 دقائق على الأقل يوميًا لتمارين الذراعين.

تدريبات القوة للساقين

القرفصاء والاندفاع هي أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها لتقوية ساقيك. تأكد من تضمين يوم الساق في جدول التمرين. يمكن أن يساعدك تدريب القوة لمدة نصف ساعة على حرق 90 سعرًا حراريًا.

الدراسة

تشير الدراسة التي أجرتها جامعة ليستر إلى أن المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا أظهروا تحسنًا في أعراض الجهاز التنفسي والإدراك والتعب بعد التسجيل في برنامج إعادة التأهيل تحت الإشراف. كان هذا للمرضى الذين اشتكوا من علامات فيروس كورونا وأكملوا ستة أسابيع.

تم تنفيذ برنامج إعادة التأهيل مرتين في الأسبوع لمدة شهرين ونصف.

هل زيت القرنفل يعالج فيروس كورونا؟

فيروس كورونا.. الرئة ليست المتضرر الوحيد!‎