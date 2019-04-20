3 خطوات تساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء

يعاني أصحاب البشرة الدّهنيّة من هذه المشكلة بشكل خاصّ، فبشرتهم تنتج دهوناً أكثر من اللازم، ممّا يؤدي إلى تراكمها في القنوات التي تنفتح فيها هذه الغدد، وهي المسامات، فتظهر بلون أبيض، ولكنّ مع تأثير الهواء، وتجمع الأتربة تتحول البشرة وخاصة منطقة الأنق بها نقاط سوداء.

هناك عدة طرق للتخلص من الرؤوس السوداء في الأنف منها:

1- تنظيف البشرة:

يجب استخدام غسول خاصّ بالبشرة الدهنيّة على الوجه، أو للأنف فقط إن كان الوجه خالياً من الحبوب وتظهر هذه المشكلة لأصحاب البشرة المختلطة، كما يمكن غسله بالماء والملح.

2- التّغذية:

من الأفضل التّقليل من الدّهون في النظام الغذائي؛ من أجل تقليل إفراز الدّهون في الغدد الدّهنيّة في الأنف، وكذلك من المهم شرب كميّة كافية من الماء يوميّاً، وخاصّة في الصباح، وسيكون لذلك تأثير على صحة الجسم بشكل عام، وصحة البشرة بشكل خاصّ.

3- التّقشير:

يوجد طرق عدّة للتقشير، فيمكن اسخدام مقشّر طبي، أو استخدام فرشاة أسنان نظيفة، أو دعك الأنف بالقليل من السكّر والليمون.

استخدام الوصفات الطّبيعيّة:

يوجد العديد من الوصفات الطبيعيّة المفيدة في التّخلّص من الرؤوس السوداء، ولكن ولزيادة فائدتها، ننصح بعمل حمام بخار للوجه قبل تطبيقها، وذلك بالاستحمام بماء دافئ، أو وضع ماء مغلي في وعاء، وتقريب الوجه عليه لبضع دقائق، كما ويمكن استخدام منفشة مبللة بماء ساخن.

قشر البرتقال، مع الحليب:

تُطحن قشور البرتقال، وتمزج بالقليل من الحليب السائل، والقليل من الحليب المجفّف، حتى يصبح المزيج على شكل عجينة، ومن ثم يتم فردها على الأنف لمدّة عشر دقائق.

العسل:

تؤخذ ملعقة صغيرة من العسل، وتسخّن على النار، أو بوضعها على ماء دافئ، ومن ثم يفرد على الأنف لمدة ربع ساعة.

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