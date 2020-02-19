3 خلطات عسل سحرية للشعر الجاف قبل زفافك

غالبا ما يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس والتلوث إلى جعل الشعر باهتا وبلا حيوية. يمكنك استعادة البريق المفقود لشعرك قبل الزفاف بسهولة عن طريق وضع العسل على شعرك. العسل مادة مرطبة، فهو يجذب ويحتفظ بالرطوبة في شعرك وهو أيضا مطري حيث يساعد على تنعيم الشعر.

خلطات العسل للشعر الجاف

خلط العسل مع الكونديشنر

حين تضعين الكونديشنر في راحتي يديك، أضيفي ملعقة صغيرة من العسل إليه. اخلطيه جيدا وضعيه على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه للحصول على شعر صحي ولامع وغير نافش في لحظات.

العسل باعتباره كونديشنر

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل في 4 أكواب من الماء الدافئ وضعيه على شعرك بعد غسله بالشامبو. اتركيه 10-15 دقيقة ثم اشطفيه. هذا يساعد على السيطرة على جفاف ونفشان الشعر.



علاج العسل وزيت الزيتون للشعر

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الممتاز في طبق مايكروويف. ضعي المزيج في المايكروويف لمدة 30 ثانية واتركيه يبرد ثم ضعيه على فروة الرأس والشعر. غطي الشعر باستخدام قبعة الاستحمام. انتظري 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو. هذا العلاج ممتاز للشعر الجاف التالف. فهو يعطيك فروة رأس وجذور شعر صحية.



قناع العسل وروب اللبن

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقتين كبيرتين من روب اللبن وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند معا. ضعي القناع على شعرك من فروة الرأس حتى الأطراف. اتركيه 15-20 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد. قناع الشعر الملطف العميق المصنوع منزليا هذا ممتاز للشعر الجاف النافش. كرري العلاج مرة في الاسبوع لاستعادة والحفاظ على صحة الشعر.

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