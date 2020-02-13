للعروس: خلطة سحرية لتبيض المناطق الحساسة

تهتم النساء المقبلات على الزواج بالظهور بأجمل طلة ولا سيما توحد لون الجلد، ويجب عليها اتخاذ القرارات والقيام بالترتيبات بكل تأنٍ وهدوء، لكي تكون على أتم الاستعداد لهذا الحدث، وأهم هذه الأمور هي الإهتمام بجمالها.

حيث تعاني أغلب الفتيات من تصبغات واسمرار في البشرة وخصوصاً في المناطق الحساسة، وفي هذا المقال نقدم لكم خلطة سحرية لتبيض المناطق الحساسة:

1- توضع كمية قليلة من بيكربونات الصوديوم على ليفة الاستحمام بحيث تكون الليفة مبللة، وبعدها تفرك المناطق الداكنة بنعومة، ثم يوضع الثلج وزيت جوز الهند على الأماكن الداكنة.

2- تخلط البطاطا المبشروة مع عصير الطماطم والقليل من العسل، ثم تطبق على المناطق الحساسة وتترك لمدة 10 دقائق وبعدها تغسل بالماء.