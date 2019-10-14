3 طرق رياضيّة لإزالة الذقن المترهل 

يعتبر الذقن المزدوج من أكثر المشاكل التي يعاني من العديد من الأشخاص حول العالم سواء من الذكور أو الإناث، والتي عادة ما تكون مرتبطة بالسمنة أو الوزن الزائد، ولكن هناك بعض الحالات التي يعاني منها بعض الأشخاص والتي لا تكون بسبب السمنة بل بسبب ارتخاء العضلات أو تراكم الدهون في هذه المنطقة دون سواها وغيرها من الأسباب الأخرى.

يُمكن إزالة ترهلات الذقن بالتمارين الرياضيّة، ومن أبرزها الآتي:

1- تمرين مدّ العُنق:

- يتم الجلوس بطريقة مستقيمة.

- يُحرَك العُنق إلى كلا الجانبين بأقصى استطاعة مُمكنة للتخفيف من الدّهون على جانبي الذقن.

- يُكرّر التمرين 10 مرات.

2- تمرين قُبلة السقف:

- يتمّ إمالة الرأس للجهة الخلفيّة.

- يُشكّل بالفم حرف O مثل القُبلة ممّا يُفيد ذلك في تحريك عضلات الذقن وحرق الدّهون في العنق.

- يُكرّر التمرين 5 مرات متتالية.

3- تمرين إخراج اللّسان:

- يُسحبُ اللّسان خارج الفم.

- يُحرّك اللّسان بين جانبي الفم؛ للتخلّص من الذقن المزدوجة.

- يُكرّر التمرين لمدّة 12 ثانية.

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