3 ماسكات تساعد على تطويل شعر العروس قبل الزفاف

تظل العروس، قبل الزفاف، تبحث عن الكثير من الأمور الجمالية التي تساعدها في الظهور بأجمل شكل طبيعي ، لاسيما الحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، خاصة وأنه بعالمنا العربي تظل موضة الشعر الطويل جزءا أساسيا ترغب به الكثير من الصبايا.

ولهذا إليك بعض الطرق لـتطويل شعر العروس قبل الزفاف...

ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون

مكونات الماسك

- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية من مرة إلى مرتين أسبوعيًا، قبل زفافكِ على الأقل ب 3 أشهر للحصول على نتيحة ملموسة.



ماسك زيت الخروع وزيت الجرجير وزيت الحلبة

المكونات

- 2 ملعقة كبيرة زيت خروع

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة زيت جرجير

- ملعقة صغيرة زيت الحلبة



طريقة تحضير الماسك

اخلطي الزيوت مع بعضها البعض، ومن ثم ضعي الأفوكادو المهروس في الخليط وقلبي جيدًأ

ضعي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة أو أكثر، مع وضع غطاء الشعر البلاستيكي، لنتيجة أفضل.

بعد مرور الوقت، اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وكرري العملية مرة أسبوعيا للحصول على شعر طويل وصحي.

ماسك زيت الأرغان مع الكبسولات

المكونات

- ملعقة كبيرة من زيت الأرغان

- كبسولة من فيتامين E

- ملعقة كبيرة زيت خروع

- ملعقة صغيرة زيت جوز هند



طريقة تحضير الماسك

اخلطي زيت الأرغان مع فيتامين E وزيت الخروع.

وزعي الماسك على شعركِ واتركيه لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الشعر.

اشطفي شعركِ بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع، لتلاحظي الفرق بنفسكِ.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

3 نصائح تساعد العريس على اختيار بدلة شتوية للزفاف

10 نصائح صحية للمقبلين على الزواج