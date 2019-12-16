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3 نصائح تساعد العريس على اختيار بدلة شتوية للزفاف

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:00
اختيار قماش البدلة الذي يمنحك الدفء دون تكديس
اختيار قماش البدلة الذي يمنحك الدفء دون تكديس

يخطط العديد من الرجال لإقامة حفل الزفاف خلال فترة الشتاء؛ الأمر الذي يتطلب اختيار بدلة زفاف مثالية تتناسب مع أجواء الطقس الباردة دون التنازل عن المظهر الأنيق الجذاب.


- اختيار قماش البدلة الذي يمنحك الدفء دون تكديس المزيد من الطبقات كالصوف، والمخمل، والتويد، والكاشمير، ولا مانع من اختيار موديل بدلة مع صدرية لمزيد من الدفء.
 
- ألوان البدلة الداكنة تتناسب مع حفلات الزفاف الشتوية بشكل مثالي، وبخاصة الأزرق الداكن، والأسود، والرمادي الغامق.

- اختيار الإكسسوارات المناسبة التي تمنحك إطلالة مميزة؛ فلا مانع من منديل جيب أنيق وأزرار فضية لامعة وحزام خصر يتناسب مع حذاء أسود أنيق.

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