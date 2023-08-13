3 مشروبات باردة محضرة من 5 مكونات

البوابة – مع ارتفاع درجات الحرارة أنت بحاجة إلى مشروبات باردة منعشة ولذيذة يمكنك تحضيرها في المنزل باستخدام 5 مكونات طازجة فقط، هذه مشروبات مصنوعة من مكونات متوفرة في كل بيت. حافظ على الترطيب خلال موجة الحر.

1. الشاي المثلج: هذا مشروب بارد كلاسيكي ومثالي لأي مناسبة. كل ما تحتاجه هو الشاي الأسود والماء والسكر والثلج. يمكنك أيضًا إضافة الليمون أو الفواكه الأخرى لجعلها أكثر انتعاشًا.

وصفة لإعداد الشاي المثلج في المنزل:

المكونات:

4 أكواب ماء

8 أكياس شاي أسود

½ كوب سكر

شرائح ليمون للتزيين (اختياري)

تعليمات:

يُغلى الماء في غلاية أو قدر.

يرفع عن النار وتضاف أكياس الشاي.

اتركه منقوعًا لمدة 5 دقائق أو حسب رغبتك.

أخرجي أكياس الشاي واضاف السكر حتى يذوب.

دعه ليبرد تماما.

صب الشاي في إبريق وأضف الثلج.

تُزين بشرائح الليمون ، إذا رغبت في ذلك.

فيما يلي بعض النصائح لإعداد الشاي المثلج محلي الصنع:

استخدم أوراق الشاي السائبة للحصول على أفضل نكهة.

إذا لم يكن لديك أوراق شاي فضفاضة ، يمكنك استخدام أكياس الشاي. فقط تأكد من استخدام كيس شاي عالي الجودة.

انقع الشاي. إذا كنت تحب الشاي القوي ، انقعه لفترة أطول. إذا كنت تحبها ضعيفا ، فقم بنقعها لوقت أقل.

أضف السكر حسب الرغبة. يمكنك أيضًا استخدام العسل أو شراب القيقب لتحلية الشاي.

زيّنه بشرائح الليمون أو أوراق النعناع أو أي فواكه أخرى لجعل الشاي المثلج أكثر انتعاشًا.

قم بتخزين الشاي المثلج في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

2. عصير الليمون: عصير الليمون هو مشروب بارد آخر منعش ومثالي لفصل الصيف. يتكون من عصير الليمون والماء والسكر والثلج. يمكنك أيضًا إضافة أوراق النعناع لإضفاء لمسة إضافية من النكهة.

وصفة عصير الليمون في المنزل:

المكونات:

6 حبات ليمون ، معصور

2 كوب سكر

8 أكواب ماء

ثلج للتقديم

أوراق النعناع للتزيين (اختياري)

تعليمات:

في إبريق كبير ، اخلطي عصير الليمون والسكر والماء.

يحرك حتى يذوب السكر.

يبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل أو حتى ليلة وضحاها.

عندما تصبح جاهزًا للتقديم ، اسكب عصير الليمون في أكواب مليئة بالثلج.

تُزين بأوراق النعناع إذا رغبت في ذلك.

فيما يلي بعض النصائح لصنع الليمونادة:

استخدم الليمون الطازج للحصول على أفضل نكهة.

إذا لم يكن لديك ليمون طازج ، يمكنك استخدام عصير الليمون المعبأ. فقط تأكد من استخدام عصير ليمون جيد النوعية.

استخدم السكر المحبب للحصول على أفضل ملمس.

يمكنك تعديل كمية السكر حسب الذوق. إذا كنت تحب حلوى الليمونادة ، أضف المزيد من السكر. إذا كنت تحبها أقل حلاوة ، أضف القليل من السكر.

زين عصير الليمونادة بأوراق النعناع أو شرائح الليمون أو أي فواكه أخرى لجعلها أكثر انتعاشًا.

قم بتخزين عصير الليمون في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

3. موهيتو: هو كوكتيل كوبي مصنوع من الرم الأبيض وعصير الليمون والسكر وأوراق النعناع والصودا. إنه مشروب منعش ولذيذ ومثالي للطقس الحار. إليك وصفة موهيتو بدون كحول في المنزل.

المكونات:

6-8 أوراق نعناع

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ليمونة معصورة

صودا

ثلج للتقديم

تعليمات:

قم بخلط أوراق النعناع والسكر في قاع كوب زجاجي.

أضف عصير الليمون والثلج.

اضف الصودا.

يقلب بلطف ويُزين بقطعة من الليمون الأخضر وغصن النعناع.

فيما يلي بعض النصائح لعمل الموهيتو:

استخدم أوراق النعناع الطازجة للحصول على أفضل نكهة.

إذا لم يكن لديك نعناع طازج ، يمكنك استخدام خلاصة النعناع المعبأة. فقط تأكد من استخدام مستخلص النعناع عالي الجودة.

يمكنك تعديل كمية السكر حسب الذوق. إذا كنت تحب موهيتو الحلو ، أضف المزيد من السكر. إذا كنت تحبها أقل حلاوة ، أضف القليل من السكر.

زين الموهيتو بقطعة من الليمون الأخضر وغصن النعناع لجعله أكثر انتعاشًا.

من الأفضل تقديمه على الفور ، ولكن يمكنك أيضًا تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة.

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