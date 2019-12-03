3 مكونات للتخلص من دهون البطن

هل تعانين من دهون البطن؟ لما لا تجربين هذه الشراب الطبيعي.

يعتبر هذا المشروب من افضل المشروبات والوصفات التى تساعد على انقاص وحرق دهون البطن بشكل سريع وفعال وبدون ايه آثار جانبية ضارة، حيث يساعدك بسهولة في الحصول على بطن مشدود بالاضافة الى ان مذاقه رائع ولن تشعري بالاشمئزاز من مذاقه على الاطلاق حيث يتكون من عناصر طبيعية ومفضله لدي الكثيرين.



كما انه مفيد كثيرًا حيث يحتوي على الكثير من مضادات الالتهابات ومضادات الاكسدة كما يحتوي على عناصر مدرة للبول ويساعد ايضا على تيسير عملية الهضم وحرق الدهون بشكل طبيعي.

المكونات:

ملعقة من الزنجبيل المطحون، ثمرة خيار مهروسة، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، مجموعه اوراق من النعناع الطازج، 8 اكواب مياه.

الطريقة :

اخلطي جميع المكونات معا واحفظيها في زجاجة نظيفة محكمة الغلق ثم اتركيها في الثلاجة وتناولي منها كوبل قبل كل وجبه بنصف ساعة وخلال النهار تناولى من المشروب مع الحرص على الانتظام في تناوله.

في غضون اسابيع قليلة سوف تلاحظين بنفسك ان دهون منطقة البطن اصبحت تتلاشي شيئا فشيئا حتى تحصلين في النهاية على بطن مسطح تماما.