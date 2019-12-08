4 طرق سهلة وبسيطة لإزالة الشعر قبل الزفاف

في أحد أهم أيام حياتِك، من الضروري أن تكون ساقاكِ (وأيّ منطقة أخرى تحتوي على شعر غير مرغوب به) ناعمة وخالية من الشعر. وهناك العديد من الخيارات المتوافرة، بما في ذلك إزالة الشعر بالشمع أو بالليزر أو الحلاقة، لذا عليكِ التفكير جيدًا بشأن طريقة إزالة الشعر في يوم الزفاف.

إزالة الشعر بالشمع

إزالة الشعر بالشمع طريقة جيدة لتجنب الجروح، وضمان الحصول على بشرة حريرية ناعمة لفترة أطول. ولكن إذا لم يسبق لكِ أن استخدمتِ الشمع لإزالة الشعر من قبل، من الأفضل تجربة ذلك قبل شهر أو اثنين من الزفاف. إذا سارت الأمور على ما يرام، اِحجزي موعدًا لإزالة الشعر قبل أسبوع من الزفاف. يجب أيضًا ترتيب الحواجب والمنطقة أعلى الشفاه في الوقت نفسه. للأسف، قد يؤدي الشمع أيضًا إلى ظهور بقع حمراء وإلى تهيّج البشرة، لذا من الأفضل أن يكون هناك وقت كافٍ لكي ترتاح بشرتكِ وتهدأ.

إزالة الشعر بالليزر

إزالة الشعر بالليزر قد تخلّصكِ بشكل دائم من الشعر غير المرغوب به من الوجه أو الجسم. ولكنه ليس قرارًا سريعًا يمكنكِ اتخاذه قبل الزفاف. عليكِ التفكير بالخضوع للعلاج قبل عام على الأقل من الزفاف. إزالة الشعر بالليزر تمنع نمو بصيلات الشعر، ولكن لا تكون كل بصيلات الشعر في المرحلة نفسها في الوقت نفسه، لذا عليكِ الخضوع لأربع إلى ست جلسات (بينهما ستة إلى ثمانية أسابيع) للحصول على أفضل النتائج. من الآثار الجانبية احمرار البشرة والتورم الخفيف، الذي قد يدوم من ساعة إلى أيام عدة. هذه العملية أكثر فاعلية للواتي لديهنّ شعر داكن.

الكريمات المزيلة للشعر

الكريمات المزيلة للشعر جيدة لإزالة الشعر بطريقة سهلة وسريعة وغير مؤلمة، على الرغم من أنّ النتائج لا تدوم طويلًا عادةً. تعمل الكريمات عن طريق إزالة الشعر تحت سطح الجلد مباشرة. للأسف، قد تسبب المواد الكيميائية التي "تحرق" الشعر أحيانًا، إلى تهيّج البشرة، لذا من الأفضل اختبار المنتَج على ذراعكِ قبل استخدامه. قد تدوم إزالة الشعر بالكريمات أيامًا عدة، لذا من الأفضل القيام بها قبل الزفاف ببضعة أيام.

الحلاقة

يجب أن تتم الحلاقة بعناية شديدة لتجنّب الجروح وتهيّج البشرة. جربي علامات تجارية عدة متوافرة في السوق، لإيجاد شفرة الحلاقة المناسبة، واطلبي نصيحة صديقاتكِ. من الأفضل تقشير البشرة أولًا للحصول على حلاقة نظيفة- ابتداءً من الكاحلين صعودًا حتى الساقين وتحت الذراعين. لا تحلقي ساقيكِ أبدًا وهما جافتان- بلّليهما أولًا بالماء واستخدمي كريم الحلاقة. ضعي الكثير من كريم الترطيب بعد الانتهاء. قد تؤدي الحلاقة إلى نمو الشعر تحت الجلد وبعض الاحمرار، ولكن هناك منتجات في السوق لمواجهة ذلك. من الأفضل حلاقة ساقيكِ وإبطيكِ يوم الزفاف أو اليوم السابق له.

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