3 نصائح للمرأة العاملة في رمضان

الكثير من الصائمين يشتكي من الشعور بالخمول والكسل أثناء شهر رمضان المبارك، فيقومون بتأجيل الأعمال المطلوبة منهم حتى انقضاء رمضان مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأشخاص بشكل عام، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على المجتمع بأكمله، حيث يرتبط الخمول والكسل الذي يشعر به الأشخاص خلال شهر رمضان بالعادات والممارسات الخاطئة التي يمارسونها وليس بالصيام بحد ذاته.

وفي الوضع الطبيعي يكون جسم الإنسان معتاداً على تناول الطعام والشراب أثناء النهار لذلك يجد صعوبة في التعوّد على الصيام، ولكن هذا الأمر يستغرق الأيام الأولى من الصيام فقط، ثم يعتاد على الامتناع عن تناول الطَّعام والشراب، ويبدأ يتكيّف مع الوضع ويعود إليه نشاطه.

أما بالنسبة للمرأة العاملة فهي تحتاج إلى تنظيم وقتها وترتيب أعمالها وخاصة خلال شهر رمضان المبارك حتى تستطيع التوفيق بين أسرتها ومنزلها ومسؤوليات عملها، مما يرتب عليها عبئاً مضاعفاً.

وفيما يلي نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من النصائح التي يمكنك اتباعها لتساعدك في توفير الوقت والجهد خلال شهر رمضان المبارك:

1- العمل: يعتبر العمل ميزة عظيمة في رمضان حيث أن ساعات العمل أقل من الأيام العادية، فاستغليها في الراحة الجسدية بعد العودة من العمل أو في تنظيف المنزل.

2- الطعام: يمكنكِ عزيزتي العاملة تحضير الطعام الذي ستطهينه غداً قبل نومك، وحاولي أن تكون الأصناف قليلة وبها جميع العناصر الغذائية، هذا سيعطيكِ ما يحتاجه جسمك، وفي الوقت نفسه لا يصيبك بالخمول، فتستطيعي إكمال اليوم وأيضاً يقلل مجهودك فى المطبخ ويوفر الوقت.

3- العزومات: يمكنكِ أن تقومي بإعداد قائمة أسبوعية بالعزومات التي ستذهبين إليها، والعزومات التي ستكون في منزلك حتى تنظمي وقتك، واجعلى العزومات في منزلك يوم إجازتك حتى لا تكوني مرهقة وتستطيعين استقبال ضيوفك بحفاوة.

نصائح للتخلص من الخمول والكسل خلال شهر رمضان:

- شرب كميات كافية من الماء، وشرب العصائر والمشروبات الرمضانية مثل قمر الدين، وعرق السوس، والتمر هندي خلال فترة الإفطار للمحافظة على رطوبة الجسم أثناء الصيام.

- تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار أو السحور وعدم الاسراع في تناول الوجبات.

- الحفاظ على عدد ساعات نوم كافية.

- الحفاظ على تناول وجبة السحور.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية أو تقليل مقدار الزيت المستخدم في القلي.

- البدء بتناول طبق الشوربة قبل البدء بوجبة الإفطار الرئيسية لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

تجنب تناول الأطعمة عالية الملوحة التي تسبب زيادة في العطش.

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