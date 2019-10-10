3 وصفات رائعة من الماتشا لعلاج مشاكل البشرة

تعلمي صنع هذه الأقنعة المميزة والمعالجة لمشاكل البشرة المختلفة باستخدام الماتشا.

قناع الوجه 1

لجميع أنواع البشرة

المكونات:

1 ملعقة شاي ماتشا اخضر

نصف ملعقة صغيرة عسل (يمكنك استخدام المزيد إذا أردت)

كيفية صنعه:

اصنع عجينة من الماتشا والعسل وطبقها على وجهك ورقبتك بسخاء. اتركها لمدة 15 دقيقة. انقع منشفة في الماء الدافئ وامسح وجهك والرقبة معها.

قناع الوجه 2

للبشرة الدهنية إلى العادية

المكونات:

1 ملعقة شاي ماتشا اخضر

جل الصبار أو الماء - بضع قطرات

كيفية صنعه:

في وعاء صغير ، اخلطي شاي ماتشا الأخضر بالماء أو جل الصبار. تأكدي من أن الخليط ليس رفيعًا جدًا و لا يقطر من وجهك. نظف وجهك ، ضعي القناع واتركيه لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة ثم اغسله.

قناع الوجه 3

للبشرة الجافة

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من شاي ماتشا الأخضر

ماء

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند العضوي

في وعاء ، اخلطي الماتشا بالماء وزيت جوز الهند لعمل عجينة سميكة. ضعيه لتنظيف الوجه والعنق. اتركه لمدة 15-20 دقيقة واشطفيه.