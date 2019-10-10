3 وصفات رائعة من الماتشا لعلاج مشاكل البشرة

تعلمي صنع هذه الأقنعة المميزة والمعالجة لمشاكل البشرة المختلفة باستخدام الماتشا.
قناع الوجه 1
لجميع أنواع البشرة
المكونات:
1 ملعقة شاي ماتشا اخضر
نصف ملعقة صغيرة عسل (يمكنك استخدام المزيد إذا أردت)
كيفية صنعه:
اصنع عجينة من الماتشا والعسل وطبقها على وجهك ورقبتك بسخاء. اتركها لمدة 15 دقيقة. انقع منشفة في الماء الدافئ وامسح وجهك والرقبة معها.
قناع الوجه 2
للبشرة الدهنية إلى العادية
المكونات:
1 ملعقة شاي ماتشا اخضر
جل الصبار أو الماء - بضع قطرات
كيفية صنعه:
في وعاء صغير ، اخلطي شاي ماتشا الأخضر بالماء أو جل الصبار. تأكدي من أن الخليط ليس رفيعًا جدًا و لا يقطر من وجهك. نظف وجهك ، ضعي القناع واتركيه لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة ثم اغسله.
قناع الوجه 3
للبشرة الجافة
المكونات:
ملعقتان صغيرتان من شاي ماتشا الأخضر
ماء
نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند العضوي
في وعاء ، اخلطي الماتشا بالماء وزيت جوز الهند لعمل عجينة سميكة. ضعيه لتنظيف الوجه والعنق. اتركه لمدة 15-20 دقيقة واشطفيه.
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