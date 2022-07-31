3 وصفات شهية لخفض مستويات الكوليسترول إذا كان لديك مستويات عالية من الكوليسترول في الدم ، فلا بد وأن الطبيب أوصاك بالإقلاع عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون. ومع ذلك ، ليس هذا هو الحل الوحيد. من أجل خفض نسبة الكوليسترول إلى مستوى صحي ، تحتاج أيضًا إلى البدء في اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية وتوافر الكثير من الخيارات النباتية ومجموعة متنوعة من الدهون الصحية للقلب.

سيؤدي التحول إلى الأطعمة التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول لديك إلى تقليل الدهون الزائدة التي تطفو في مجرى الدم. فيما يلي وصفات لبعض الوجبات الصحية واللذيذة التي يجب عليك طهيها في المنزل لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة لديك.

3 وصفات شهية لخفض مستويات الكوليسترول

شوربة عدس بالخضار

اغسل 1/2 كوب من العدس وانقعه في كوبين من الماء لمدة ساعة على الأقل. لتحضير الحساء ، سخني 4 أكواب من الماء في قدر الضغط. يُضاف العدس المنقوع والملح والكركم والفلفل الأسود والزنجبيل المفروم والجزر والفاصوليا الخضراء والطماطم. أغلقي قدر الضغط واتركيه يطهى لمدة 6 دقائق. بعد فتح القدر ، اهرسي العدس جيدًا مع المكونات الأخرى. إذا كان سميكًا جدًا ، يمكنك إضافة المزيد من الماء وطهيه لبضع دقائق. إذا كان سائلًا جدًا ، يمكنك التخلص من الماء الزائد عن طريق التسخين بدون غطاء.

للتتبيل ، سخني السمن في قدر صغير ، أضيفي بذور الكمون واتركيها تتكسر. اسكبيها فوق الحساء وأضيفي القليل من التوابل. تخلط جيدا قبل التقديم. يمكنك أيضًا إضافة بعض عصير الليمون في النهاية.

3 وصفات شهية لخفض مستويات الكوليسترول

سلطة الكينوا

الكينوا خالية من الغلوتين بشكل طبيعي. وجدت إحدى الدراسات أن تناول 50 جرامًا يوميًا لمدة 6 أسابيع يخفض الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. لتحضير سلطة الكينوا الصحية والمشبعة ، إليك ما تحتاج إلى القيام به.

يُغلى نصف كوب كينوا و 1 كوب ماء في قدر. غطيه واتركيه على نار هادئة حتى يتم امتصاص كل الماء. بمجرد الانتهاء من ذلك ، توضع جانبا لتبرد.

تحضير تتبيلة السلطة بخلط ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ، ونصف ملعقة صغيرة ملح ، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ، وربع ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل ، وملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل.

في وعاء السلطة ، وزعي الخس ، ووزعيه على طبقة من الكينوا ، متبوعًا بالخيار المفروم والطماطم. الآن قم برش تتبيلة السلطة واخلطها واستمتع بها.

3 وصفات شهية لخفض مستويات الكوليسترول

بيض مقلي مع سمك السلمون

تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في السلمون طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم. يمكنك أيضًا تخطي صفار البيض إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. اكسر بعض البيض في وعاء كبير واخفقه مع بعض الحليب. يتبل بالملح والفلفل. يُضاف المزيج إلى المقلاة ويُطهى على نار خفيفة مع التحريك المستمر لتقليب البيض. عندما يبدو البيض شبه مطبوخ ، أضيفي قطع السلمون المدخن. لا تفرطي في طهي البيض لأنه يستمر في النضج حتى بعد قطع الحرارة. يقدم ساخنا.

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