هل أنتِ عروس صيف 2020؟ هل تفكرين بالبدأ بالاهتمام بجسمك قبل يوم زفافك؟ هل لديك الوقت الكافي للبدء بالعناية ببشرة جسمك؟

إن يوم الزفاف من أهم الأيام بالنسبة للعروس، ولا يقتصر التحضير لهذا اليوم على فستان الزفاف فقط ولائحة المدعوين والطعام، بل يتخطاها إلى إهتمام العروس المطلق بإطلالتها وعمل كل ماهو ممكن لتبدو أكثر إشراقا وجاذبية لأنها ستكون وبلا منازع محط أنظار الجميع، كما وأن يوم زفافها الذي قد لا يتعدى الثلاث ساعات يحمل من الذكريات ما قد يمتد ليصبح جزءا من تاريخ العائلة لأعوام طويلة.

وفي هذا المقال نقدم لكم 3 وصفات طبيعية رائعة للعناية بجسم العروس:

1- وصفة العسل والجزر لتغذية البشرة

المكوّنات:

-4 ملاعق صغيرة من عصير الجزر الطبيعي.

- ملعقتان صغيرتان من العسل.

طريقة التحضير:

- اخلطي عصير الجزر مع العسل الطبيعي حتى يتماسك مع بعضهم البعض.

- ثم طبقي هذا الخليط على البشرة، مع التدليك الجيد لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

- اتركيه لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يجف تماماً.

- يجب غسل البشرة بالماء الفاتر والصابون جيداً، مع تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً، للحصول على نتيجة مضمونة خلال أيام معدودة.

2- وصفة الفراولة وزيت الزيتون لإزالة الجلد التالف

المكوّنات:

- الفراولة المقشرة.

- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

- أربع ملاعق صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

- اهرس حبات الفراولة جيداً باستخدام الشوكة.

- ثم أضيفي زيت الزيتون إلى الفراولة ومزجهما جيداً.

- سكب العسل الطبيعي، مع الاستمرار في المزج لمدة لا تقل عن نصف دقيقة، لتكوين عجينة لينة ومتماسكة يسهل استخدامها.

- ضعي العجينة الناتجة على البشرة، مع الفرك بخفة تامة لمدة لا تقل عن دقيقتين بواسطة أطراف الأصابع.

- اتركي العجينة على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى تجف تماماً.

- شطف البشرة بالماء الدافئ والصابون جيداً لضمان إزالة بقايا العجينة.

3- وصفة الزبادي والعسل لترطيب البشرة

المكوّنات:

- ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

- ملعقتان صغيرتان من العسل السائل.

طريقة التحضير:

- خلط المكوّنات السابقة جيداً باستخدام ملعقة خشبية، للتجانس الكامل.

- وضع الخليط الناتج على الجسم مع التدليك بشكل دائري لمدة لا تقل عن عشر دقائق بواسطة أطراف الأصابع.

- تركه لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، حتى يجف.

- غسل الجسم باستخدام منشفة دافئة مبللة بكمية قليلة من الماء الساخن.

إليكم أهم النصائح للعناية بجسم العروس:

- شرب كميات وفيرة من الماء خلال اليوم.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

- الابتعاد عن تناول الحلويات والمكسرات.

- أخد قسط كافٍ من الراحة والنوم يومياً.

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