الكثير منّا يتبع بعض العادات السلبية في تناول الطعام الأمر الذي أدى إلى زيادة الوزن، لذلك أغلب الأشخاص يسعى للتخلص منه، بهدف المحافظة على صحتهم، والحصول على جسم رشيق، لهذا يلجأ العديد منهم للبحث عن طرق الحميات الغذائية، وبعض الوصفات العشبية، وفي هذا المقال سنعرفكم على 3 وصفات طبيعية لتخفيف الكرش، وهي:

1- وصفة النعناع والزنجبيل

نغلي ملعقة كبيرة من كل من النعناع، والشاي الأخضر الصيني، وبشر الزنجبيل الأخضر، وقشر الرمان المجفف في كوب من الماء، ثمّ نشرب ثلاثة أكواب يومياً من هذا الخليط بعد تناول الوجبات، مع الحرص على المداومة على هذه الوصفة لمدة عشرة أيام.

2- وصفة الشاي والليمون

ننقع ملعقتين كبيرتين من الشاي العادي، أو الأخضر مع نصف حبة من الليمون في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة، ثمّ نشرب هذا المزيج في صباح اليوم التالي على الريق دون إضافة السكر.

3- تمارين رياضية لتخفيف الكرش

- تمرين الكرة

الاستلقاء على الأرض، ورفع اليدين للأعلى، مع الإمساك بالكرة، ورفع الجسد للأعلى باستخدام عضلات البطن مع المحافظة على ثبات الأرجل، مع تمرير الكرة بين القدمين، والإمساك بها مع الحرص على ثبات اليدين للأعلى.

- تمرين لمس القدم

الاستلقاء على الأرض، ورفع القدمين بزاوية 90 درجة، مع إمكانية رفع القدمين على الحائط، ومحاولة لمس الكاحل الأيسر باليد اليمنى، مع الحرص على تكرار هذه الخطوات من 20 إلى 30 مرة.

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