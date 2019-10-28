وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين

تحتاج الأقدام الجافة والمتشققة إلى وصفات طبيعية لعلاجها جذريا، حيث تعد التشققات علامة على قلة الاهتمام بجسمك وأحد أسوأ الكوابيس بالنسبة لمعظم النساء، ومن المعروف أن جلد القدمين يصبح أكثر جفافًا حيث لا توجد غدد زيتية.

ويسبب الجفاف تشققا فى الجلد، الأمر الذى يجعلها عرضة للتلوث، وأحيانًا يتخطى الأمر المظهر السيئ ويصل إلى الألم أو الإصابة بعدوى. وفيما يلى أبرز 5 وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين وفقا لتقرير موقع "style craze".

خليط الليمون والملح والجلسيرين وماء الورد

ليمون

خذ حوضًا من الماء الدافئ وأضف الملح الخام، ومن 8 إلى 10 قطرات من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الجلسيرين، وملعقة صغيرة من ماء الورد.

انقع قدميك لمدة 15-20 دقيقة فى هذا الماء.

افرك كعبك وجوانب القدمين باستخدام حجر الخفاف أو جهاز تنظيف للقدمين.

اخلط ملعقة صغيرة من الجلسيرين وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضع المزيج على الكعوب المتشققة، مع ارتداء زوج من الجوارب وتركه طوال الليل.

يغسل صباحا بالماء الفاتر.

زيت الزيتون

وصفات طبيعية بعلاج تشققات القدمين باستخدام زيت الزيتون

اغسل قدميك وجففهما تمامًا باستخدام منشفة نظيفة.

ضع طبقة من زيت الزيتون على الأجزاء المتشققة من قدميك.

البس زوجًا من الجوارب السميكة واتركه طوال الليل.

اغسل قدميك في الصباح.

خليط الموز أو الموز والأفوكادو

امزج موزة ناضحة ونصف ثمرة أفوكادو.

ضع العجينة الكريمية الكثيفة على الكعبين والقدمين.

استمر فى العمل لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسل قدميك بالماء الفاتر.

خليط الفازلين وعصير الليمون

وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين باستخدام الفازلين وعصير الليمونانقع قدميك في الماء الدافئ لمدة 15-20 دقيقة، ثم جففها جيدا.

اخلط ملعقة صغيرة من الفازلين وبضع قطرات من عصير الليمون.

افرك هذا الخليط فوق الكعبين والأجزاء الأخرى المتشققة من القدمين.

ضع هذا الخليط وارتدي زوجًا من الجوارب الصوفية.

اغسل قدميك جيدا في الصباح.

شمع البارافين

اخلط كمية من شمع البارافين وامزجه مع زيت الخردل أو زيت جوز الهند.

سخن الخليط في مقلاة حتى يذوب الشمع بشكل صحيح.

اترك الخليط يبرد ليصبح في درجة حرارة الغرفة.

ضع الخليط على قدميك مع ارتداء زوج من الجوارب.

اغسل قدميك جيدا فى الصباح.

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