البوابة - الطقس البارد فرصة رائعة لتحضير فطائر باردة بمكونات لذيذة دون الحاجة الى استخدام الفرن، سيحب الاطفال النكهات المميزة للأناناس وجوز الهند والكرز.

3 وصفات حلويات باردة لا تحتاج إلى الفرن

فطيرة الأناناس والمارشميلو

هذه الفطيرة السهلة والسريعة لا تحتاج الى الخبز مما يجعلها مثالية لحفلات الطعام، وهي أيضًا حلوى رائعة لأي ليلة من أيام الأسبوع لأنها تتطلب بضع دقائق فقط من الإعداد!

المكونات:

1 علبة بسكويت جراهام مطحون

2 عبوة أناناس مهروس، غير مصفى

1 عبوة خليط بودنغ الفانيليا

1 كوب كريمة حامضة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 كوب جوز هند محلى مبشور

1 كوب ميني مارشميلو

1 كوب برتقال معلب

كريمة مخفوقة للتزيين اختياري

طريقة التحضير:

يُمزج الأناناس المسحوق مع مزيج بودنغ الفانيليا والقشدة الحامضة وعصير الليمون حتى يمتزجوا جيدًا .

يضاف المارشميلو وجوز الهند. ثم يضاف البرتقال برفق .

يسكب الخليط فوق بسكويت غراهام المطحون المحضر في طبق زجاجي ، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو طوال الليل .

تزين حسب الرغبة وتقدم .

3 وصفات فطائر باردة لا تحتاج إلى الفرن

فطيرة الأناناس والكرز

فطيرة المليونير هي أفضل فطيرة يمكنك تحضيرها دون تعب أو مجهود وتحتوي على مجوهرات شهية على شكل جوز البقان وجوز الهند والأناناس والكرز. أنت بحاجة الى 5 دقائق فقط لتحضيرها.

المكونات:

1 علبة بسكويت غراهام مطحون

1 كوب جوز هند محلى مبشور

1 علبة أناناس مهروس ومصفى جيدًا

1 كوب كرز مصفّى ومفروم

نصف كوب جوز أمريكي مفروم

1 علبة حليب مكثف محلى

5 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عصير كرز

1 كوب من الكريمة المخفوقة بالإضافة إلى كمية إضافية للتزيين إذا رغبت في ذلك

طريقة التحضير:

في وعاء كبير ، يُمزج جوز الهند والأناناس المسحوق والكرز والجوز والحليب المكثف المحلى وعصير الليمون وعصير الكرز .

تضاف الكريمة برفق. ويصب الخليط على البسكويت المحضر في طبق زجاجي.

ضعي فوقها طبقة إضافية من الكريمة المخفوقة والكرز إذا رغبت في ذلك. توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو بين عشية وضحاها .

3 وصفات فطائر باردة لا تحتاج إلى الفرن

فطيرة التوت البري الباردة

فطيرة التوت البري هذه شهية للغاية ومصنوعة من البسكويت الغني بالزبدة مع طبقة سخية من التوت البري الطازج، تعد من فطائر الربيع سريعة التحضير.

المكونات:

2 عبوة من أصابع البسكويت

1 كوب زبدة غير مملحة

2 ملاعق كبيرة من السكر

الحشوة:

12 أوقية من التوت البري الطازج أو المجمد

نصف كوب سكر

3 ملاعق كبيرة عصير برتقال

3 أونصات من الجيلاتين بنكهة التوت البري

1 كوب كريمة مخفوقة

2 ملاعق كبيرة سكر بودرة

طريقة التحضير:

يوضع البسكويت في معالج الطعام ويفرم حتى يصبح فتات صغير. تضاف الزبدة الطرية والسكر وتخلط عدة مرات .

يوضع خليط فتات البسكويت في طبق زجاجي ويوضع في الثلاجة لحين اعداد الحشوة .

لتحضير التوت البري يوضع التوت والسكر وعصير البرتقال في قدر متوسط الحجم على حرارة هادئة لمدة 8-10 دقائق أو حتى ينضج التوت البري. يصفى التوت للتخلص من البذور باستعمال مصفاة شبكية .

يذوب الجيلاتين في ماء دافئ ويترك ليبرد في درجة حرارة الغرفة حوالي ساعة واحدة. لا تضعه في الثلاجة.

بمجرد أن يبرد الجيلاتين ، تخفق الكريمة والسكر البودرة في وعاء حتى تتشكل القمم. تضاف الكريمة المخفوقة إلى مزيج التوت البري .

يوضع الخليط على البسكويت ثم يوضع في الثلاجة حتى 4 ساعات على الأقل أو حتى تنضج .

يزين بالكريمة المخفوقة والتوت البري إذا رغبت في ذلك .

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