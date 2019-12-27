34 حقيقة علمية عن المرأة.. أبرزها "تمتلك المرأة براعم تذوق أكثر من الرجل"

يوجد عدد من الحقائق المرتبطة بالمرأة؛ تفكر من منطلق داخلي وليس من منطلق منطقي؛ حيث تميل النساء إلى اتخاذ القرارات بالاعتماد على الحالات العاطفية الداخلية.



وفقاً لما جاء في بيانات معهد اليونيسكو للإحصاء فإنَّ:

- أقل من 30 في المائة من الباحثين في العالم هم من النساء.

- نحو 20 في المائة من السيدات في الولايات المتحدة الأميركية يكسبن على الأقل 5.000 دولار أميركي أكثر من أزواجهن.

ــ تموت امرأة كل 90 ثانية على مستوى العالم إما بسبب الحمل أو الولادة.

ــ تتكلم المرأة بمعدل 20.000 كلمة في اليوم، أي أكثر من الرجل بنحو 13.000 كلمة.

ــ كانت المرأة في روما القديمة تستخدم عرق المصارعين من أجل تجميل ونضارة بشرتها.

ــ تمتلك المرأة في المملكة المتحدة متوسط 19 زوجاً من الأحذية، ولكنها ترتدي 7 فقط.

ــ في روسيا يفوق عدد السيدات عدد الرجال بـ9 ملايين.

ــ 40 في المائة من المواليد في الولايات المتحدة الأميركية يأتون عن طريق أمهات غير متزوجات.

ــ تقضي معظم السيدات متوسط سنة من أعمارهن لتقرر ماذا سوف ترتدي للخروج.

ــ تبكي السيدات بمعدل من 30 إلى 64 مرة في السنة، بينما يبكي الرجل بمعدل من 6 إلى 17 مرة فقط في السنة.

ــ يكذب الرجل 6 مرات في اليوم، أي ضعف المرأة في أغلب الأحيان.

ــ تسبب النوبات القلبية للسيدات غثياناً وعسر هضم وآلاماً في الكتف، بدلاً من آلام منطقة الصدر.

ــ 4 في المائة من سيدات الولايات المتحدة الأميركية حوامل الآن.

ــ يدق قلب المرأة أسرع من قلب الرجل.

ــ معلومات عن المرأة طبية تقول إن أول من قامت بإجراء عملية زراعة عضو الرحم حملت في عام 2013.

ــ تقضي المرأة نحو 4 سنوات من عمرها في فترة الطمث.

ــ تمتلك المرأة براعم تذوق أكثر من الرجل.

ــ وفقاً لدراسة، فإن السيدات اللاتي يعانين من الشخير في أثناء الحمل، هن أكثر عرضة لولادة أطفال صغار الحجم.

ــ يحدث لدى بعض السيدات تحول جيني يمكنهن من رؤية الملايين من الألوان.

ــ تمتلك المرأة في المملكة المتحدة نحو 11 حقيبة يد على مدار حياتها.

ــ 30 في المائة من السيدات الحوامل يعانين من الرغبة في تناول نوع معين من الطعام، هذا الاضطراب يسمى الوحم.

ــ نحو 40.000 من السيدات في الولايات المتحدة الأميركية يعانين من الحساسية تجاه السائل المنوي للرجل.

ــ يحدث الحمل لدى المرأة ما بين من 5 و8 أيام بعد ممارسة العلاقة الحميمة.

ــ تمكنت امرأة تبلغ من العمر 69 عاماً من ولادة طفل.

ــ وجدت دراسة استقصائية أُجريت في المملكة المتحدة أن المرأة تفكر بمظهرها الشخصي نحو 9 مرات يومياً.

ــ تم السماح للسيدات للمشاركة في الألعاب الأوليمبية منذ عام 1900.

ــ أمراض القلب هي السبب الأول في موت السيدات.

ــ تمتلك المرأة القدرة على أداء العديد من المهمات في وقت واحد أفضل من الرجال.

ــ امرأة واحدة بين كل 6 سيدات ضحية للاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة الأميركية.

ــ 2 في المائة فقط من السيدات يصفن أنفسهن فقط بالجميلات.

ــ تومض السيدات بعينيها 19 مرة في الدقيقة الواحدة بالمقارنة بـ11 مرة للرجل.

ــ تمتلك السيدات في النيجر نحو 7 أطفال، وهو أكبر معدل في العالم.

ــ أكثر من 80 في المائة من السيدات يرتدين المقاس الخاطئ لحمالة الصدر.

ــ تعيش السيدات عمراً أطول من الرجال، ربما بسبب أن جهازهن المناعي يشيخ ببطء عن الرجل.

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