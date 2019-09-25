4 أبراج ستنهي علاقاتها العاطفية في نهاية 2019

أبراج، قد تتبدّل حياتها نحو الأفضل في العام 2019. وأبراج أخرى قد تعيش التوتّر والمشاحنات على الصعيد العاطفي، مما يحول الى اتخاذ القرار الصعب وهو الانفصال. فمن هي الأبراج التي ستنهي علاقاتها العاطفية وستقرّر الانفصال عن الشريك في العام 2019؟! "سيدتي نت" وفي ما يأتي، يستعرض لك أبرز الأبراج التي ستنهي علاقاتها العاطفية هذا العام:

برج الحمل :21 مارس/آذار - 19 أبريل /نيسان

سيعيش مولود الحمل خيبة أمل كبرى في حياته الزوجية خلال العام ٢٠١٩؛ إذ ستفرض الخلافات نفسها والاختلاف بالرأي ستجعل الأمور في حالة دائمة من التوتر. المشاجرات ستكون دائمة وهذا ما سيجعل الحمل بطباع نارية اكثر من المعتاد. وقد يقدم على اتخاذ قرار بإنهاء الزواج من دون التفكير ملياً بالأمر. العام 2019 سيكون صعباً على كل الذين ينتمون الى برج الحمل، سواء المتزوجين او غير المتزوجين، لأن حركة الكواكب ستؤثر سلباً على التفاهم والحب والتناغم. نسبة الطلاق لبرج الحمل خلال العام ٢٠١٩ ستكون مرتفعة جداً.

برج الميزان: 23 سبتمبر/أيلول - 22 أكتوبر/ تشرين الأول

مع بداية العام 2019 سيعيش شريك الميزان حالة مزاجية سيئة للغاية وسيعاني من غضب دائم. وبالتالي، سيصب جام غضبه عليه. وهذا ما سيجعل البرج هذا يغضب بدوره وبما انه يتفادى المواجهة فهو سيكبت كل غضبه. الشريك سيجعل كل موضوع مهما كان سخيفاً مسألة كبيرة وهذا الوضع سيكون شبه يومي. رغم ان الميزان قد يجد في قرار الطلاق "نهاية العالم" ولكن الابراج تؤكد له ان قراره سيكون في مصلحته لأن يعيش في علاقة سامة للغاية.

برج القوس: 22 نوفمبر/ تشرين الثاني- 21 ديسمبر/كانون الاول‬

مولود القوس المتزوج سيشهد مرحلة جديدة من المواجهات والمشكلات، وإذا كانت علاقته العاطفية، خصوصاً الزوجية متأزمة أو متأثرة بالمشكلات السابقة فهي بالتأكيد لن تصمد خلال العام الجديد. الخلافات ستكون في ذروتها والمشاجرات ستصل الى مراحل غير مسبوقة وحين يدرك القوس والشريك بأنهما باتا يبرزان أسوأ ما في بعضهما البعض سيقررّان الانفصال.

برج الجدي: 22ديسمبر/ كانون الأول - 19 يناير/ كانون الثاني

سيختبر زحل قوة العلاقة الزوجية الخاصة بالجدي، وقد تكون النتجية إما الاستمرار أو الانفصال. وقد يكون الخيار الأخير هو المرجّح. المشكلة مع مولود الجدي هو أنه سيجد نفسه بمواجهات سيناريوهات عديدة غير سارة مع بداية العام وهذا ما سيجعله في حالة لا تحتمل. الشريك سيتأثر سلباً بكل ما يحصل؛ لأن الجدي سيلومه بشكل أو بآخر. في حال كان الجدي تزوجّ بشريك صبور ويمكنه تحمل مشاجرات يومية لأشهر طويلة، وتوجيه أصابع اللوم والاتهام بشكل متكرّر، فهناك فرصة ضئيلة لإستمرار العلاقة. ولكن ان كان الجدي متزوّج بشريك لم يعد بإمكانه الاحتمال فالعلاقة ستنتهي في منتصف العام تقريباً.

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