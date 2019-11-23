4 أساليب لمكياج دائم.. بدون استخدام مثبتات!

تثبيت المكياج اليومي، مطلب غالبية السيدات. إذ ما من سيدة لا تعاني من زوال مكياجها أو حتى تفتته بعد مرور بضعة ساعات لا أكثر.

وهذا ما يعرض إطلالتها للكثير من الشوائب، ويجعلها مضطرة لإضافة لمسات بين الحين والآخر.

إذا كنت من اللواتي يبحثن عن طرق فعالة لتثبيت المكياج طوال اليوم، فيسرنا أن نطلعك على بعض الحيل.

إنما أولا عليك معرفة الاسباب الرئيسية التي تفسد مكياجك وتجعله يتحلل سريعًا:

1. أسباب عدم ثبات المكياج طوال اليوم:

ما من مكياج يثبت على البشرة ساعات طويلة، إذا لم تأخذ السيدة العوامل التي سنأتي على ذكرها في الاعتبار. وأبرز هذه العوامل هي:

التلوث، الإفرازات الدهنية لبشرة الوجه، تمضية ساعات طويلة في الهواء الطلق أو في ضوء النهار، التعرق، عدم استخدام مستحضرات مكياج ذات جودة عالية، أخطاء في تطبيق المكياج.

عندما يفسد المكياج، يصبح "ترميمه" ضرورة من أجل الحفاظ على إطلالة متقنة طوال اليوم.

2. حيل لتثبيت المكياج بدون مثبت:

بعد معرفة الاسباب التي تؤدي الى زوال المكياج، نعرض لك عدداً من الحيل والخطوات التي تساهم في تثبيت المكياج على البشرة ساعات إضافية بدون مثبت.

• البشرة:

الركيزة الأولى لجعل المكياج يستمر طويلا على البشرة، يكمن في الإعتناء بالبشرة نفسها. هذا يعني الحرص على جعل البشرة نظيفة ومرطّبة. وبالتالي، على السيدة ان تدرك انه من الضروري تقشير الوجه مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة بالعمق، وترطيبها باستخدام الكريمات المناسبة، إضافة إلى إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وشرب المياه بكثرة. كل هذه العوامل تساهم في الحفاظ على بشرة صحية ونظيفة.

• مستحضرات التجميل:

من المهم استخدام مستحضرات التجميل ذات جودة عالية، إضافة إلى انتقاء الأنواع التي تتناسب مع نوعية البشرة لئلا تلحق بها ضررا. فعلى سبيل المثال، صاحبات البشرة الحساسة عليهن تجربة الكريم على اليد قبل تطبيقه على الوجه، للتأكد من عدم حصول أي أعراض جانبية، كاحمرار البشرة أو ظهور حساسية.

كذلك على صاحبات البشرة الدهنية، اللواتي يعانين فائضا في الافرازات، ان يستخدمن مستحضرات مكياج خاصة بـ البشرة الدهنية اي خالية من الزيوت.

• تطبيق البرايمر:

من المهم البدء بتطبيق البرايمر على البشرة لـ توحيد لون الوجه وامتصاص أي إفرازات دهنية قد تفسد المكياج. هناك العديد من أنواع البرايمر، بعضها يمنح البشرة الباهتة الإشراق الذي تحتاج إليه وبعضها يخفي البقع اللونية والاحمرار الذي قد تعاني منه صاحبات البشرة الجافة.

• استخدام أدوات تطبيق المكياج ذات الجودة العالية:

قد يندر أن تنتبه السيدة إلى أهمية استخدام الريشة والإسفنجة وسواهما من أدوات تطبيق المكياج. لذلك ينصح بالإستثمار في عدد من هذه الأدوات التي تساعد جدا في تحسين طرق تطبيق ظلال العينين وبودرة الوجه وبودرة الوجنتين.

• كريم الأساس أولا:

خطأ فادح ترتكبه العديد من السيدات عبر تطبيق خافي الهالات السوداء أي الكونسيلير قبل الفاونديشن أي كريم الأساس. فالعكس هو الصحيح، إذ يجب تطبيق الفاونديشن أولا، ثم الانتقال لتطبيق خافي الهالات السوداء، ثم مزج الإثنين لجعل اللون متناغم ومنسجم، ولتجنب بروز أي بقع، مما يجعل المكياج يستمر طويلاً.

• تطبيق البودرة الحرة:

تساهم في تثبيت المكياج وفي جعله يستمر طويلاً، إضافة إلى أنها تمتص الإفرازت الدهنية الزائدة. للراغبات في الحصول على مكياج غير سميك ينصح باستخدام البودرة الحرة. يكفي تطبيق القليل من البودرة الحرة على الوجه باستخدام الريشة المناسبة.

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