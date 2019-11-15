نصائح للحد من الفيروسات المنتشرة عن طريق الحلاقة

أطلقت مديرية الشؤون الصحية 9 نصائح للحلاقين للحد من انتشار الفيروسات ونقل العدوى بين المترددين عليهم في اطار مبادرة «الحلاقين»، لتوعية العاملين بصالونات الحلاقة والتجميل على يد المثقفين الصحيين التابعين للمديرية وذلك استكمالا لمبادرة «100 مليون صحة» للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية.

وشملت النصائح :

١-يحظر استعمال الشفرة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد أو يقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة.

٢- حظر استخدام الأدوات الحادة والمقص، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة، الملقاط وغيرها من الأدوات لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل.

٣- استخدام المريلة البلاستيكية والماكنتوش لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن.

٤- يتم ارتداء جوانتي مطاطي «لاتکس» لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن.

٥- الحرص على الجروح حتى لو خدش بسيط والمسارعة في تطهيره وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل التعامل الآخر.

٦- استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لأخر أثناء الاستخدام.

٧- التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالعلاقة أو التجميل في صندوق الأمان «safety BOX».

٨- استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى.

٩- الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة.

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