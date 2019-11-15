نصائح للحد من الفيروسات المنتشرة عن طريق الحلاقة

وشملت النصائح :
١-يحظر استعمال الشفرة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد أو يقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة.
٢- حظر استخدام الأدوات الحادة والمقص، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة، الملقاط وغيرها من الأدوات لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل.
٣- استخدام المريلة البلاستيكية والماكنتوش لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن.
٤- يتم ارتداء جوانتي مطاطي «لاتکس» لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن.
٥- الحرص على الجروح حتى لو خدش بسيط والمسارعة في تطهيره وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل التعامل الآخر.
٦- استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لأخر أثناء الاستخدام.
٧- التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالعلاقة أو التجميل في صندوق الأمان «safety BOX».
٨- استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى.
٩- الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة.
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