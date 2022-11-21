4 أفكار اقتصادية لتجهيز الحمام لفصل الشتاء نحن على أعتاب فصل الشتاء، ولقد بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بالفعل، لذا فقد حان الوقت لتجهيز منزلك لاستقبال هذا الموسم البارد. ومن أهم الغرف التي يجب التركيز عليها خلال فصل الشتاء هو الحمام، فكل افراد العائلة يستخدمونه، عدة مرات في اليوم.

وللحصول على أقصى قدر من الراحة في الحمام خلال فصل الشتاء ، عليك التأكد من أنه دافئ ومريح وسهل الاستخدام. إذا لم يكن حمامك جاهزًا لموسم البرد ، فستواجه بالتأكيد الكثير من المشاكل طوال الموسم.

نقدم لكم قائمة بأهم النصائح لمساعدتك في تجهيز حمامك:

4 أفكار اقتصادية لتجهيز الحمام لفصل الشتاء

1.عزل الأنابيب

عند التفكير في إعادة تغيير ديكور الحمام، حاول أن تطلب من الشركة التي تقوم بإعمال الديكور عزل الانابيب. المنازل القديمة لا تحتوي على عوازل فعالة لذلك قد تتعرض الانابيب للكسر أو الانفجار اثناء فترة الانجماد أو ارتفاع درجات الحرارة.

تسرب الماء من الانابيب يمكن أن يسبب العديد من المشاكل، ويتلف المنزل والارضيات وقد يمتد الى الغرف الأخرى، لذا قبل تعديل ديكور الحمام، أنت بحاجة الى التفكير في الاستثمار في انابيب ذات جودة عالية أو عزل مناسب.

4 أفكار اقتصادية لتجهيز الحمام لفصل الشتاء

2. التأكد من صلاحية سخان المياه

يعد سخان المياه من أهم القطع الضرورية في الحمام، خاصة خلال فصل الشتاء. قبل أن يبدأ الطقس البارد ، قم بتفقد وصيانة وإصلاح سخانات المياه وفحص أي مشاكل في نظام التدفئة. إذا كانت هناك حاجة إلى أي إصلاحات ، اعتني بها على الفور.

يجب إصلاح أي تسرب أو تلف في سخان المياه للحصول على درجة حرارة مريحة للماء خلال الأشهر الباردة وعلى مدار العام للتأكد من حصولك على درجة حرارة الماء المناسبة.

4 أفكار اقتصادية لتجهيز الحمام لفصل الشتاء

3. إضافة الأضواء الخافتة

من أفضل الطرق لجعل حمامك يبدو لطيفًا ودافئًا خلال فصل الشتاء هو إضافة بعض الأضواء الخافتة والدافئة. يمكن أن يؤدي تثبيت مصابيح خافتة إلى رفع الشكل العام لحمامك على الفور وجعله أكثر دفئًا وراحة.

إذا لم تكن لديك فكرة عن الأضواء التي يجب تثبيتها في الحمام، يمكنك استشارة أخصائي حمام متخصص حول مصابيح التدفئة أو غيرها من الأضواء لتمنحك دفئًا إضافيًا أثناء الطقس البارد.

4 أفكار اقتصادية لتجهيز الحمام لفصل الشتاء

4. الاستثمار في تدفئة أرضية

على الرغم من أن التدفئة الأرضية تعتبر أحد أغلى الاستثمارات على المدى القصير، إلا أنه يمكن أن تمدك بالكثير من الدفء والراحة طوال فصل الشتاء.

عندما تعتاد على التدفئة الأرضية سوف تعرف قيمتها جيداً فهي ستمد جسمك بالدفء والراحة وتكافئك في الأيام الباردة.

المصدر: موموز.كوم

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